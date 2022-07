Tono Campos proclámase campión de Europa en C-1 de longa distancia

Tono Campos e Manuel Garrido coa medalla de ouro © FEGAPI

Segunda medalla para Tono Campos no campionato de Europa de piragüismo maratón que se está disputando en Silkeborg, Dinamarca, durante esta semana.

Conseguiu o bronce no C-1 de Media Maratón na proba disputada o xoves e subiuse este sábado outra vez á piragua para, esta vez, enfrontarse a unha das carreiras máis duras do campionato: os máis de 26 quilómetros en C-1 de longa distancia.

Durante as máis de dúas horas que durou a proba, o grovense estivo acompañado polo do Kayak Tudense Manuel Garrido, co que llo xogou todo nos últimos 100 metros.

Finalmente foi Campos o que, cun bo sprint final, sobrepúxose ao seu compañeiro e á vez rival para proclamarse campión de Europa cun tempo de 2:08:55. Seguiulle Garrido no podio cunha valiosísima prata.

Ao terminar a proba, Tono Campos destacou que "en el último porteo me he visto muy bien y sabía que podía llevármelo en sprint", mentres que Garrido confesou que "la táctica era hacer un grupo pequeño y jugársela uno al final", algo que, sen dúbida, deulles resultado.

A participación galega no campionato de Europa continuou horas despois coa participación do padeeiro do Piragüismo Olívico Iván Alonso, que sumou a súa segunda prata da semana para engrosar aínda máis o seu histórico medalleiro e a do piragüismo galego.