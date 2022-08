Rodrigo Germade leva o ouro e Teresa Portela a prata no Campionato do Mundo Sprint de Canadá

Rodrigo Germade, Marcus Cooper, Carlos Arévalo e Saúl Craviotto © Rodrigo Germade

Día para enmarcar para o piragüismo pontevedrés, que segue demostrando que non ten límite da man de Rodrigo Germade e Teresa Portela no Campionato do Mundo Sprint que se está disputando desde o mércores en Halifax, Canadá.

O cangués Rodrigo Germade, xunto a Saúl Craviotto, Carlos Arévalo e Marcos Cooper no K-4 500, fixeron unha impecable final na que ninguén puido facerlles sombra e na que se colgaron a medalla de ouro.

Cun tempo de 1:20.83, os españois cruzaron a liña de meta por diante equipo alemán composto por Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacob Schopf e Max Lempke, que foi segundo, e dos ucraínos Oleh Kukharyk, Dmytro Danylenko, Igor Trunov e Ivan Semykin, terceiros.

Teresa Portela, pola súa banda, acudía á fase final con dobre opción de medalla, unha en K-4 500 metros e outra en K-2 200.

Peor foi o final do K4 500 feminino, xa que tan só 3 centésimas separaron a Sara Ouzande, Carolina García, Laia Pelachs e Teresa Portela (1:33,27) da medalla de bronce. México (1:33,24) coouse por sorpresa no terceiro chanzo do podio nunha regata que gañou Polonia (1:30,70) e onde Australia foi prata a 2,07 segundos das vencedoras

O premio mundialista, en cambio, si que chegou na proba do K-2 xunto a Sara Ouzande.

Así, tras unha carreira dos máis igualada, as españolas deron todo ata conseguir unha medalla de prata que lograron in extremis.

Portela e Ouzande pararon o cronómetro en 38.96, 20 décimas por detrás das húngaras Kiss e Lucs pero por diante das canadenses Andreanne Langlois e Toshka Hrebacka, que foron terceiras.