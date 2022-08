Sara Vanegas, a incorporación máis nova do Waterpolo Pontevedra para a súa estrea en categoría nacional

O Club Waterpolo Pontevedra confirmou este xoves á que é a súa quinta fichaxe para o seu debut en Primeira Nacional, a incorporación máis nova do equipo.

Trátase da colombiana Sara Vanegas, xogadora de só 14 anos de idade e que a pesar da súa mocidade é xa internacional co seu país, disputando o recente Campionato do Mundo celebrado en Budapest.

Vanegas e a súa familia decidiron apostar por dar o salto a Europa para proseguir desde Pontevedra cos seus estudos e coa súa carreira deportiva.

"Sara xoga en posición 4 (lateral esquerdo), con potencial ofensivo e é compañeira de equipo e selección de Valentina Restrepo, polo que non virá soa", sinala o Waterpolo Pontevedra en referencia ao outra fichaxe colombiana confirmada.

Do mesmo xeito que a súa compañeira, procede do Club Copacabana.

"Ter a oportunidade de participar noutro país é un soño xa que en España teñen máis nivel e eu moito que aprender", sinala pola súa banda a xogadora.

Dos cinco fichaxes anunciados ata a data polo Waterpolo Pontevedra catro proceden do continente americano, coas as mexicanas Alejandra Gallegos e Karla Hernández e as colombianas Valentina Restrepo e a propia Sara Vanegas, lista á que se suma a viguesa Carmen Carrera.