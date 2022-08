Publicados os horarios das dúas primeiras xornadas de Primeira Federación: Pontevedra - Alcorcón, o día 28 ás 19.30 horas

A Real Federación Española de Fútbol acaba de publicar esta tarde de venres os horarios dos partidos correspondentes ás dúas primeiras xornadas de liga da Primeira Federación.

No Pontevedra, que xa eran coñecedores de que o calendario brindaba un debut con morbo fronte ao Alcorcón, saben agora que recibirán ao conxunto madrileño o día 28 ás 19.30 horas en Pasarón.

Así mesmo, o primeiro desprazamento dos de Antonio Fernández será a semana seguinte a San Sebastián de los Reyes, equipo ao que se enfrontarán o sábado 3 de setembro ás 21.30 horas.

A través das redes sociais oficiais da competición, a RFEF explicou que o motivo deste temperán anuncio dos horarios ten como obxectivo facilitar ás afeccións planificar os seus desprazamentos con maior marxe.

Con todo, cando aprobaron as bases da competición comprometéronse fixar os horarios de todos os partidos da primeira volta quince días antes do inicio da competición, algo que aínda non ocorreu. Con todo, puntualizaban no documento que sería o operador televisivo o encargado de establecer os horarios, pero polo momento non se sabe quen televisará esta competición, nin se será televisada.