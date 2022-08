Margarita Moreira, suma e segue: renova co Arxil e xa van cinco tempadas

Margarita Moreira no partido de Liga Feminina 2 entre CB Arxil e BF León © Cristina Saiz

O Club Baloncesto Arxil confirmou que Margarita Moreira continuará un ano máis e xa van cinco as tempadas vestindo a camiseta verde.

Moreira chegou ao club para alternar presencia no filial, pero esta tempada "só xogará no persoal da liga Feminina 2", confirman desde a entidade. Ademais, seguirá como adestradora do equipo baby basket.

Na última campaña, a '16' acumulou 278 minutos en 24 partidos e anotou 62 puntos, cunha media de case catro puntos e 184 rebotes por partido.

Desde o club destacan que é unha xogadora da que esperan que achegue no primeiro equipo "sobre todo na faceta defensiva, mellorou moito en tiro exterior e pódese utilizar en varias posicións".

Margarita Moreira espera "demostrar o que vallo, achegar o máximo posible ao grupo e culminar o que quedou a medias esta pasada tempada en Melilla".

Por outra banda, desde a directiva declaran que "estas foron dúas semanas de moito traballo, e que aínda quedan cousas por anunciar", como novas fichaxes dos que "estás a esperar que lles dean o visado para poder viaxar a España".

Os adestramentos de todos os equipos do Arxil empezarán o próximo 1 de setembro a excepción do infantil CB Arxil Bon Pito, que comezará o 22 de agosto porque xoga a fase de ascenso.