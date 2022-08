A Gimnástica pon en marcha un novo curso da súa Escola de Atletismo

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra abrirá o luns 22 de agosto o prazo para inscribirse na Escola de Atletismo do club.

A inscrición realizarase en liña a través da aplicación Cluber, cubrindo os datos solicitados e seleccionar a cota 'Escola Club Sub12-14' ou 'Escola Club Sub10', dependendo do ano de nacemento do participante.

Pola súa banda, os criterios de admisión que seguirá a entidade son: participar na escola do club no curso anterior, participar na escola de iniciación no curso anterior ou ter un irmán/a que participase na escola do club.

O prazo finalizará o venres 9 de setembro e tres días despois, o día 12, adxudicaranse de acordo á orde de inscrición, a condición de que queden prazas libres.

Os adestramentos empezarán o mércores 14 de setembro nas pistas de atletismo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva os luns, mércores e venres.

Para a categoría sub10 (2014-2015) será en horario de 17:00 a 18:00 horas e para as categorías sub12 e sub 14 (2010-2013) será de 18:00 a 19:15 horas.

Desde a Sociedad Gimnástica facilitan o correo electrónico info@sgpontevedra.com para contactar con eles e solucionar calquera dúbida.