Antía Jácome regresa á competición no Europeo de Munich

Tras o éxito conseguido no recente Campionato do Mundo Sprint en Canadá, o piragüismo pontevedrés encara o último gran reto do verán no Europeo que comeza este xoves 18 de agosto na localidade alemá de Munich.

Será a volta á competición da olímpica pontevedresa Antía Jácome, ausente no Mundial e que na cita continental aspira todo o máis alto nas probas curtas de canoa. A padexeira do Ciudad de Pontevedra competirá no C-1 200 e tamén no C-2 200 formando equipo coa madrileña María Corbera, estreándose en ambos os dous casos coas clasificatorias o venres día 19.

Tamén estará en Alemaña o flamante campión mundialista Adrián Sieiro (Piragüismo Poio Pescamar), aínda que esta vez para competir no C-2 500 xunto ao balear Joan Antoni Moreno, con clasificatorias xa este xoves 18 e final previs para o domingo 21.

Pola súa banda Diego Romero (Breogán do Grove) estará presente no C-1 5.000 metros, con final o sábado 20 de agosto, e o cangués Pablo Graña competirá no C-1 200.

No Campionato de Europa de Piragüismo participarán un total de 650 padeeiros de 45 nacionalidades.