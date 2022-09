Zalaeta e Aldebarán, campións da 39 Copa Galicia de Voleibol celebrada na Xunqueira

39 edición da Copa Galicia de Voleibol © Federación Galega de Voleibol

Pontevedra, e máis concretamente o Pavillón Multiusos da Xunqueira, acolleu este sábado a celebración da 39 edición da Copa Galicia de Voleibol.

Nela participaron catro equipos de categoría masculina e feminina, con semifinais ás 10:00 horas no cadro feminino e ás 12.00 horas no masculino e as finais, xa de tarde, ás 17.00 e 19.00 horas, respectivamente.

Á final feminina accederon o Arenal Emevé (Lugo) tras gañar por 3-2 ao CDPF Calasancias (A Coruña) e o Autos Cancela Zalaeta (A Coruña), que superou por 3-0 ao Aceites Abril Voleyourense.

No cadro masculino, o enfrontamento entre Rotogal Boiro Voleibol contra Club Voleibol Vigo decidiuse con vitoria dos os boirenses por 3-1, mentres que a outra semifinal entre Aldebarán San Sadurniño (A Coruña) e Dumbría Volei concluíu con vitoria dos primeiros por 3-0.

Xa nas finais, o Zalaeta gañou pola vía rápida na final feminina o Emevé cun marcador de 3-0, mentres que en masculino foi o Aldebarán o que se fixo co triunfo, no quinto set, ante o Boiro (3-2).