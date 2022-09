O Ourense Envialia corta as ás do Marín Futsal (2-0)

Despois de dúas vitorias consecutivas con goleadas incluídas, o Marín Futsal espertou do seu soño. Foi o Ourense Envialia o encargado de romper a serie das marinense, ás que gañaron por 2-0 para estrear a súa marcadora de puntos esta tempada.

Comezou o partido con ocasións para ambas as escuadras, con Sara Santos poñendo a proba a Vane cun disparo afastado e Silvia Aguete defendendo ben un man a man con Judith.

O alto ritmo de xogo predominou en todo momento, aínda que eran as locais as que asediaban en maior medida a portería marinense. Así, nunha xogada de estratexia tras saque de esquina, chegou o primeiro gol ourensán. Candela sacou un centro chute afastado e Jenny Lores desviou ao interior da portería de Silvia.

Ao comezo do segundo tempo, as de Ramiro Díaz tiveron o empate nas súas botas pero sen fortuna. En cambio, o Ourense ampliou a súa renda tras unha boa acción ofensiva. Pase en longo cara a Candela, que protexeu e avanzou ata Silvia, á que superou de disparo cruzado anotando o 2-0.

Alcanzouse o ecuador do segundo acto e o cadro local cubriu a cota de cinco faltas, o que provocou que o Marín aumentase a súa intensidade para reducir diferenzas no luminoso. Con todo, a pesar dos intentos e do risco de optar polo xogo de cinco, o Ourense defendeuse ben e cortou as ás das marinenses, que suman a súa primeira derrota da tempada.

OURENSE ENVIALIA (2): Vane Barberá; Candela, Chiky, Clara Fernández e Judith (quinteto inicial). Tamén xogaron, Sara Moreno, Jenny Lores, Marta, Vero, María Arias,

MARÍN FUTSAL (0): Silvia Aguete; Bea Mateos, Ceci, Ale de Paz e Café (quinteto inicial). Tamén xogaron, Adri, Lara Balseiro, Pau, Sara Santos e María León.

Goles: 1-0, min. 13 Jenny Lores. 2-0, min. 28 Candela.

Incidencias: Pavillón Os Remedios. Partido arbitrado por Ferrero Carballal e Rodríguez Pontanilla. Amoestaron a Candela no Ourense Envialia e María León no Marín.