Baño de ouro mundialista para Tono Campos e Diego Romero en C-2 e Tania Álvarez e Fernández en K-2

Tono Campos e Diego Romero © Federación Galega de Piragüismo

O piragüismo pontevedrés puxo o broche de ouro, e nunca mellor devandito, ao Campionato do Mundo de Piragüismo Maratón de Ponte de Lima cos primeiros postos de Tono Campos e Diego Romero no C-2 e de Tania Álvarez e Tania Fernández na proba de K-2.

Os padeeiros do Breogán do Grove Tono Campos e Diego Romero revalidaron este domingo en Portugal o título de campións do mundo de maratón na categoría C-2 e xa son tres os campionatos consecutivos que teñen ás súas costas formando parella.

Cruzaron a meta nun tempo de 1 hora, 1 minuto e 10 segundos, supernando en case 5 segundos á outra dupla galega formada por Fernando Busto e Diego Miguens de As Torres, que se colgaron a medalla de prata.

O podio completárono os polacos Mateusz Borgiel e Mateusz, que chegaron 30 segundos despois dos españois.

Pola súa banda, a dupla formada pola grovense Tania Álvarez e a tudense Tania Fernández fixo o propio na proba de K-2 proclamándose campioas do mundo.

A parella española fixo un tempo de 1 hora, 58 minutos e 9 segundos, superando ás húngaras Renata Csay e Zsofia Czellai en nove segundos. Terceiras foron as suecas Melina Andersson e Johanna Johansson a 23 segundos das galegas.