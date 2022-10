Triunfo de Galicia na Lomba na súa estrea na Fase intermedia da Copa de Rexións UEFA

Galicia vence a Eslovenia na Lomba na primeira xornada da Copa de Rexións UEFA © Real Federación Galega de Fútbol

Estrea soñada para a Selección Galega de Fútbol Afeccionado na Fase Intermedia da Copa de Rexións UEFA que se disputa estes días nos campos de Baltar en Portonovo e A Lomba en Vilagarcía.

Neste segundo escenario, na capital arousá, Galicia impúxose este xoves no seu primeiro encontro a Eslovenia (3-0) para poñerse líder do seu grupo.

A pesar do claro do resultado foi un encontro traballado por parte dos locais, que gozaron de ocasións no primeiro acto pero que non se adiantaron ata despois do descanso. Foi no minuto 47 por medio de Félix Rial.

Co marcador a favor os galegos foron a por máis e atoparon premio aos 71 minutos nunha gran xogada individual de Álex Rey. Cotilla, ao fío do tempo regulamentario, redondería o marcador para alegría da bancada.