Antonio Fernández cumpre 100 días á fronte dun Pontevedra ao que "só falta conseguir vitorias"

Antonio Fernández, nun adestramento do Pontevedra CF © Mónica Patxot

O 6 de xullo, poucos días antes do inicio da pretemporada, o Pontevedra facía oficial a fichaxe de Antonio Fernández como novo adestrador. Avalado pola súa condición de exgranate e polo seu bo facer no San Roque de Lepe, o director técnico do Pontevedra demostrou nos seus primeiros cen días á fronte da entidade a súa capacidade para aproveitar a inercia positiva tras o ascenso do curso anterior, incorporar o seu selo persoal e facer gozar á inchada con bo xogo.

Unhas boas sensacións que a contorna do club está a saber valorar pero que teñen un contrapunto preocupante. "Non estamos na situación clasificatoria que nos gustaría", recoñece o preparador.

En só cen días, o Pontevedra de Antonio Fernández xa é recoñecible. A verticalidade en ataque e fraxilidade defensiva demostrada o curso pasado tornouse nun equipo ordenado, que concede poucas ocasións, con gusto pola presión alta e polo xogo de toque en campo contrario. Con todo, os granates perderon mordente en ataque. A falta de inspiración de Charles e Rufo, a participación nunha categoría superior con rivais de maior nivel e un estilo de xogo menos ofensivo están detras desta fochanca goleadora.

Ese é o reto ao que se enfronta Antonio Fernández para os próximos meses: manter un estilo que gusta e demostrar que é apto para sumar puntos de tres en tres.

"Estamos a traballar moi ben, o equipo está cómodo co que facemos, fáltanos só conseguir vitorias. Pero non se conseguen con palabras, conséguense traballando no campo, afianzando conceptos e cada día sendo un equipo mellor", confesa Antonio Fernández facendo gala dunha dos seus acenos de identidade: falar máis no campo que na sala de prensa.

Aínda que a situación clasificatoria non é a mellor, si que aproveitou o técnico granate para presumir do conseguido ata a data. "Ninguén foi superior a nós", remarca coa firme decisión de seguir construíndo un Pontevedra "ordenado, con mordente para roubar e que saiba conxugar o fútbol rápido en transición co combinativo en ataque".

Ata a data, o Pontevedra de Antonio Fernández disputou sete encontros oficiais que se saldaron cunha vitoria, tres empates e tres derrotas. Con todo, os granates enfrontáronse xa a tres dos grandes equipos da categoría conseguindo un empate contra o Alcorcón e o Deportivo, duelos nos que o Pontevedra demostrou non ser inferior a eles; mentres que contra o Linares, líder da categoría, o Pontevedra cedeu o triunfo nos minutos finais tras desperdiciar varias ocasións para adiantarse no marcador.

Menos acertados estiveron os de Antonio Fernández nas súas visitas ao Sanse e ao Mérida, mentres que derrotaron con solvencia ao Talavera en Pasarón, estadio no que foron incapaces de bater ao Linense, ao que dominaron durante os noventa minutos.