Choiva de medallas para España nas primeiras xornadas dos mundiais de loita

O Pavillón Municipal de Pontevedra alberga os mundiais de loitas olímpicas e grappling © Mónica Patxot

Os mundiais de loita que se celebran no Pavillón Municipal comezaron este mércores coa disputa das competicións de grappling e, este xoves, de grappling Gi das categorías sub 17 e sub 20 tanto masculino como feminino que se pecharon con máis dunha teintena de medallas conseguidas polos loitadores españois. Delas, seis foron de ouro, 12 de prata e 14 de bronce.

As que máis alegrías deron ao deporte español foron as mulleres, que conseguiron en só dúas xornadas un total de 20 metais, mentres que os homes lograron os 12 restantes.

As preseas de ouro conquistáronas, na modalidade de grappling Gi, a sub 17 Carla Albitos e as sub 20 María Escobar e Marina Farray. Esta última repetiu éxito tamén na modalidade de grappling.

No cadro masculino, os ouros foron para os sub 20 Miguel Navarro, Jhonatan Orellana e Ismael Castillo (bronce en grappling Gi) na modalidade de grappling.

As sub 20 Alba Rodríguez, Julia de la Fuente e Irene Montesinos asinaron un dobrete ao conquistar a prata en grappling e grappling Gi, mentres Nayla Adell, fixo o propio en grappling Gi. A sub 17 Elena Riquelme subiuse tamén dúas veces ao podio para ocupar o segundo banzo en grappling e o terceiro, en grappling Gi.

Os sub 17 Leo Climent e Juan Jesús Gómez, así como os sub 20 Acoidan Arbelo e Pablo Torres colgáronse tamén a prata en grappling Gi.

Os bronces da delegación española nestas dúas primeiras xornadas de competición levan os nomes de Emanuel Segado, Antonio Herrera, Alejandro Reyes, Aron Hernández, Carla Davila, Ailin Santana, Ana González, Tatiana Pozo, Ismael Castillo, Lucía Benet, Vitoria Isidro e Nayla Adell.