Antonio Fernández busca o seu once: oito xornadas con oito aliñacións diferentes

O Pontevedra Club de Fútbol busca dar coa tecla para engancharse definitivamente a unha Primeira RFEF na que lle está custando gañar, a pesar do seu aceptable nivel competitivo en liñas xerais.

Os granates só venceron un encontro ata a data e empataron en catro ocasiones, con tres derrotas, unha bagaxe que lle mantén con 7 puntos en zona de descenso aínda que empatado cos postos de salvación. Queda aínda moita liga pero é evidente que Antonio Fernández non logrou dar aínda co botón para maximizar o rendemento dos seus, aínda que o tentou xa de moitas maneiras.

Así se reflicte nun dato, as aliñacións titulares en cada unha das oito xornadas de competición e que non se repetiron nin unha sóla vez, en ocasións debido a lesións, noutras para dar oportunidades a máis futbolistas recorrendo ao fondo de armario e outras na busca de variables para sorprender ao rival.

O técnico apostou na xornada inicial do campionato fronte ao Alcorcón (1-1) cunha aliñación que se podería ter fimado na Segunda RFEF o pasado curso, a excepción do fichado Ángel Bastos no lateral dereito. O resto do equipo compoñíano Churre, David Soto e Álex González completando a liña defensiva, con Miguel Román e Yelko Pino na medular, Oier Calvillo e Alberto Rubio nos costados ofensivos e Brais Abelenda e Charles na punta de ataque.

O certo é que tanto Bastos como Cortés en portería, Churre e Soto no centro da zaga, Román e Yelko no centro do campo e Álex González, xa sexa en defensa ou en ataque, son insubstituíbles para Antonio, e é que siempres foron titulares ata a data, sendo o resto de postos os que foron contando con variacións.

Na xornada 2, en San Sebastián de los Reyes (derrota 2-0), Jon Bakero gozou da súa primeira titularidade en lugar de Rubio e Rufo tamén entrou en lugar de Charles.

Pola súa banda no terceiro encontro, na casa contra o Talavera (triunfo 3-0), a recuperación de Samu Araújo fíxolle entrar no lateral zurdo adiantando a posición de Álex González, nun once que se parecía moito ao do debut ligueiro. Aquel día non xogaría de fronte Rubio, que si o faría unha semana despois en Riazor (1-1) en lugar de Oier. Poucos cambios e aposta pola continuidade pero o certo é que a aliñación titular seguía sen repetirse.

A partir desa data empezáronse a producir máis variacións. De feito no seguinte partido ante a Balompédica Linense en Pasarón (0-0), as novidades eran as titularidades de Oier Calvillo, Jon Bakero e Rufo en lugar de Rubio, un tocado Brais Abelenda e Charles.

O dianteiro brasileiro regresaría ao once unha semana máis tarde en Mérida (2-0), encontro no que a gran novidade foi a entrada do canteirán Valen. Ademais tras a lesión de Samu Araújo o capitán Álex González volvía ocupar o posto de lateral deixando paso a Alberto Rubio na banda ofensiva.

Non funcionou a idea e coa visita a un dos campos máis complicados da categoría na actualidade, o de Linarejos e fronte ao Linares (derrota 1-0) Antonio Fernández volveu a menear a árbore, esta vez con cambio de sistema incluído. O preparador granate apostou por unha defensa con tres centrais na que ademais de Churre e Soto aparecía por primeira vez o fichado Luís Martínez, dando espazo en banda a Bastos e Álex como carrileros e fortalecendo a medular coa entrada na formación inicial, tamén por primeira vez, de Mario Ortiz. Ademais Brais Abelenda, superados os seus problemas físicos, volvía ter a condición de titular.

Aínda que o Pontevedra mereceu máis en Linares, volvendo ao seu estadio e fronte ao Celta B o técnico retornou ao seu esquema habitual, mantendo iso si a Mario Ortiz por segunda xornada consecutiva no once pero dando tamén unha nova oportunidade a Jon Bakero.

Chega agora unha nova saída para os granates, que o vindeiro sábado 22 de outubro deberán visitar o feudo da Cultural Leonesa. Cal será esta vez a aposta de Antonio Fernández?