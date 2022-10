Domingo 13 en horario matinal, data proposta polo Manresa para medirse ao Pontevedra na Copa do Rei

O Manresa, rival do Pontevedra CF na primeira rolda de Copa do Rei, propuxo este venres data e hora para a disputa do partido a falta da validación oficial por parte da Real Federación Española de Fútbol.

Desta forma, se a Federación o confirma, o encontro disputarase o domingo 13 de novembro ás 12:00 horas en casa do equipo de menor categoría, o Manresa, rival que milita na Segunda RFEF e actual cuarto clasificado do Grupo III.

O conxunto granate desprazarase a terras catalás para medirse no Estadi do Congost, campo de herba sintética con capacidade para 3.700 persoas nas bancadas.

O prezo das entradas, xa fixado, será para os socios de 10 euros en Tribuna Lateral e de 15 Sentada, mentres que, para os non socios, de 20 en Lateral e 30 Sentada.