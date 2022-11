A falta de gol a domicilio, un mal que se enquista no Pontevedra

Ao Pontevedra Club de Fútbol está a custarlle horrores ver porta esta campaña na Primeira RFEF. É de feito xunto a Talavera, Ceuta e Balompédica Linense o equipo con menos goles a favor no seu haber tras 11 xornadas de competición, con oito dianas. Pero a situación é aínda máis grave cando xoga lonxe de Pasarón.

Na casa os de Antonio Fernández seguen imbatidos, pero cando actúan de visitantes a cousa cambia, sumando un único punto (Riazor) de 18 posibles. Un baixo rendemento fóra da casa que se explica sobre todo por esa falta de puntería.

Tanto é así que os granates só viron porta nunha ocasión, precisamente no feudo do Deportivo. Naquel partido Brais Abelenda anotou no minuto 56 un gol que a punto estivo de supoñer o triunfo. Desde entón e sumando a derrota deste pasado domingo fronte ao Real Madrid Castilla, son xa 394 minutos (máis tempo de desconto) os que o Pontevedra leva sen anotar a domicilio.

Unha pesada laxa que emborrona encontros nos que a actuación xeral non foi mala, como sucedeu en Linares ou no propio duelo contra o filial madridista, e que deixa os granates como un dos peores visitantes da categoría. Nesta estatística só o pechacancelas Talavera (0 puntos) suma menos lonxe do seu estadio, estando empatados precisamente co próximo equipo que visitará Pasarón, un Fuenlabrada que só logrou un empate a domicilio (Unionistas) xunto a catro derrotas (Córdoba, Cultural Leonesa, Rayo Majadahonda e San Fernando).

Polo menos ao equipo pontevedrés quédalle esta semana a esperanza de que o seu próximo encontro, un importante duelo ante o Fuenlabrada (sábado 20 de novembro, 19.00 horas), xogarase ao abrigo dos seus afeccionados. Despois chegará ademais a visita a un Ceuta que só suma tres puntos e que non puntuou aínda como local. Un momento importante da tempada para tentar reaccionar.

De todos os xeitos todo iso queda en 'stand by' durante polo menos unha semana, e é que os granates aparcarán por uns días a competición ligueira para centrarse en seguir vivos na Copa do Rei. Para iso deberán superar o Manresa de Segunda RFEF nunha eliminatoria a partido único que terá lugar o vindeiro domingo 13 de novembro (12.00 horas) fóra da casa. Unha oportunidade de ouro tamén para recuperar sensacións como visitante.