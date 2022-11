6,7 segundos! O gol en propia meta de Churre en Manresa, directo ao libro dos récords

Asubío inicial, balón en longo de Marc Martínez e Churre mete a cabeza para desviar o esférico e afastalo do dianteiro local superando a un Álvaro Cortés que saíra en falso da súa portería. O balón acaba entrando na portería do Pontevedra, aos 6,7 segundos! de partido.

Un gol tan rápido que entrou directamente no libro dos récords do fútbol español, e é que segundo a conta especializada en estatística MisterChip é o tanto máis rápido de toda a historia nunha competición oficial de ámbito nacional. Case nada.

R É C O R D H I S T Ó R I C O



Víctor Vázquez Rosales (autogol a favor del @Cemanresa1906) ha anotado hoy el gol más rápido en una competición de ámbito nacional en TODA la historia del fútbol español. Han sido exactamente 6.7 segundos.https://t.co/DEbmABhQFf — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 13, 2022

Afortunadamente para o Pontevedra a acción quedou nunha simple anécdota, ao conseguir remontar a contenda o conxunto da Boa Vila, que estará no bombo da segunda eliminatoria de Copa do Rei no sorteo que se celebrará o vindeiro mércores 16 de novembro.

Para o recordo quedará, ademais do pase, un gol de Churre en propia meta que será difícil de esquecer, e de superar.