Un Pontevedra brillante queda a cero pola súa falta de acerto fronte ao Fuenlabrada (0-0)

Escasísimo botín o conseguido polo Pontevedra no seu regreso a Pasarón tras tres semanas sen xogar diante do seu público. Os de Antonio Fernández foron donos e señores dun partido do que o Fuenlabrada desapareceu no segundo tempo e que só inquietou á contra para aproveitarse de erros en defensa dos locais.

Tivo opcións o Pontevedra de adiantarse no primeiro tempo, pero a segunda parte foi un monólogo de control do xogo, circulación do balón con velocidade dun lado a outro e múltiples chegadas á área e tiros a porta. Con todo, non houbo premio. Nin Rufo nin Charles, que tiveron clarísimas oportunidades para marcar, estiveron acertados e a inchada local tivo que conformarse cun empate que, por xogo, sabe a vitoria, pero non permite ao Pontevedra afastarse dos postos de descenso.

Comezou o partido cun susto para o Pontevedra. Unha mala coordinación á hora de saír ao fose de xogo deixou en posición franca a Fer Ruiz para encarar a Cacharrón, que estivo moi atento e logrou atallar o balón antes de que chegase o dianteiro.

A réplica tívoa de inmediato o conxunto granate por medio dun centro desde a liña de fondo de Seoane ao que non chegou Rufo a cabecear por centímetros.

Dominaba nestes minutos iniciais o Fuenlabrada, pero enseguida o Pontevedra logrou facerse co control do balón e marcar o ritmo do partido e pisar a área contraria cada vez con máis frecuencia. Un disparo de Alberto Rubio desde o pico da área que tocou na defensa visitante envelenouse e a punto estivo en converterse no primeiro tanto do partido.

O 14 volveu a atraverse minutos despois con outro lanzamento afastado que saíu alto. Eran os mellores momentos dun Pontevedra que o tentou tamén a balón parado cunha falta afastada de Borja Domínguez que parecía sinxela de atallar para o gardameta Hernández, pero escapóuselle o balón das mans sen que ningún granate acertase a empuxar o balón á rede.

Con todo, o Fuenlabrada seguía sendo unha ameaza ao contragolpe. Martín Diz perdeu un balón na lateral da área propia, pero apareceu Soto para despexar o pase da morte.

Ao fío do descanso volveu pisar o acelerador o equipo de Antonio Fernández, Brais Abelenda rouboulle a carteira á defensa madrileña, filtrou un balón para Rufo á área e cando o ariete ía rematar, tropezou coa perna dun defensor. Pediu penalti o público pero o árbitro mandou seguir.

Tras o paso por vestiarios moveu o banco Antonio Fernández, que deu entrada a Álex González no lugar de Martín Diz, e o Ponteevdra gañou en velocidade, verticalidade e voracidade.

Non tardou en chegar a primeira ocasión do segundo tempo, foi por medio dun centro de Rubio que Hernández non logrou blocar e o rexeite non o cazou Rufo por centímetros. E cinco minutos despois tivo outra opción máis clara o ariete madrileño para marcar tras unha cesión de tacón na área de Bastos, pero o atacante entretívose e non logrou disparar.

Vivía o Pontevedra en campo contrario, pero ao Fuenlabrada non lle preocupaba e fiaba todas as súas opcións a un contragolpe. Foi así como case se adiantan no marcador. Unha mala cesión de Churre a Cacharrón aproveitouna Fer Ruiz para presionar e levar o rexeite do despexe do porteiro granate, con todo quedou sen ángulo e o seu disparo deu no poste. E acto seguido, de novo Ruiz á contra, puido marcar pero o seu tiro raso saíu desviado.

Non se soubo nada máis do Fuenlabrada ata o final do partido. O Pontevedra apropiouse do balón e as chegadas á área foron caendo en fervenza. Álex puxo un centro desde o esquerda pero Rufo non chegou ao remate. Daquela o dianteiro granate logrou roubar un balón no córner rival, cedeu para Rubio, que ingresou na área e púxolla atrás a Brais, que fusilou a Hernández. Pero o porteiro rival sacou unha perna milagrosa para evitar o tanto.

Co campo envorcado cara ao fondo norte de Pasarón, Antonio Fernández meteu máis pólvora. Charles e Yelko entraron por Rubio e Rufo e o dominio pasou a ser aínda máis abafador.

No medio do campo roubou Miguel Román un balón, cambiou de banda para a entrada de Álex González, que centrou ao área pequena para que Charles, só, empuxásea a gol. Pero o ariete brasileiro chegou moi forzado e non logrou acertar na portería.

Non se cría ninguén en Pasarón que o Pontevedra seguise sen abrir o marcador. Pero a ocasión máis clara estaba aínda por chegar. Seoane puxo outro centro desde a dereita tras un longo ataque do granates, que facían circular o balón a toda velocidade, no primeiro pau apareceu en prancha Álex González para rematar un balón que saíu lamiendo o poste de Dani Hernández.

Tivo que conformarse o Pontevedra cun empate que sabe a pouco a xulgar polo dominio e volume de ocasións do equipo granate, que segue dando motivos para a esperanza aínda que a situación na táboa non reflicte o plasmado sobre o céspede.

PONTEVEDRA CF (0): Cacharrón, Seoane, Soto, Churre, Bastos; Miguel Román, Borja Domínguez; Rubio (Yelko Pino, min 71), Brais Abelenda, Martín Diz (ÁLex González, min 45); Rufo (Charles, min 71)

CF FUENLABRADA (0): Dani Hernández; Iribas, Juanma, Bolaño, Cubero, Robles (Sotillos, min 85), Aleix (Cristóbal, min 85), Diamé, Barbosa (David Amigo, min 72), Fer Ruiz (ÁLex Alegría, min 75) , Diego (Ibán Salvador, min 72)

Árbitro: Pozueta Rodríguez, Manuel (Cantabria), auxiliado nas bandas por Álvarez Borbolla e Corgo Suárez, amoestou a Iribas, Aleix y Robles por parte del Fuenlabrada . O cuarto árbitro foi Álvarez Ordóñez e o informador, Sanchez Santos

Incidencias: Partido correspondente á xornada 12 do grupo I da Primeira Federación disputado no estadio municipal de Pasarón ante 1.657 espectadores

Partido de Primeira Federación entre o Pontevedra e o Fuenlabrada en Pasarón Encontro correspondente á xornada 12 do grupo 1 da Primeira Federación da tempada 2022/2023 disputado no estadio municipal de Pasarón entre o Pontevedra CF e o CF Fuenlabrada