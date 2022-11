O Pontevedra, ante unha semana clave con visita ao pechacancelas Ceuta

O empate do pasado sábado fronte ao Fuenlabrada soubo a pouco a un Pontevedra Club de Fútbol que tivo preto os tres puntos, pero que tivo que conformarse cun empate que lle mantén en postos de descenso na Primeira RFEF.

O escaso botín fai que os granates inicien a semana coa impresión de que afrontan uns días que poden ser claves para o seu futuro, e é que a próxima xornada visitarán (domingo, 12.00 horas) o campo do actual pechacancelas da competición, un Ceuta que só sumou ata a data 3 puntos.

Co triunfo do Talavera a domicilio, o Pontevedra pasou a ser o peor visitante do grupo, con 1 punto de 18 posibles, pero o triunfo en Manresa en Copa devolveu unha confianza que debe plasmarse no seu desprazamento á cidade autónoma para non perder de vista os postos de permanencia, máxima tendo en conta que rivais directos como a Balompédica Linense, Celta B ou Badajoz veñen de sumar de tres.

No que respecta a o seu próximo rival, o Ceuta, suma sete xornadas consecutivas perdendo. Só venceu un encontro no que vai de liga, e fíxoo fóra da casa, xa que ante os seus afeccionados encadea cinco derrotas.

Nin o cambio de adestrador tras a xornada 4, relevando o técnico do ascenso (Chus Trujillo) para dar a alternativa a José Juan Romero, serviu de momento de revulsivo. A este mal momento súmanse ademais uns problemas físicos que castigan o plantel 'caballa', que no seu encontro da última fin de semana en Mérida tivo que realizar tres cambios por lesión, un deles o recentemente chegado Elías Pérez, ademais do defensor Juan Gutiérrez e o dianteiro Redondo.

De feito o Ceuta incorporou ás súas filas nas últimas semanas dous reforzos, ocupando fichas que tiña dispoñibles con xogadores en paro, como o citado Elías Perez e o experimentado dianteiro Rodri Ríos.

No que respecta ao Pontevedra, tras descansar o domingo e tamén este luns, regresará o martes aos adestramentos para preparar a próxima xornada de liga, unha cita para a que Antonio Fernández recuperará ao defensor Luis Martínez tras cumprir un partido de sanción.