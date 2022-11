O Gáldar corta as ás ao Teucro (26-30)

A Sociedad Deportiva Teucro recibiu este domingo no Pavillón Universitario a un Gáldar que levaba sen gañar desde o mes de outubro. Os de Irene Vilaboa buscaban manter a boa serie obtida na últimas xornada, con tres triunfos no últimos catro partidos, pero o cadro canario xogou mellor as súas cartas e fíxose co triunfo por 26-30.

Dominou de inicio o partido o equipo visitante, asinando un primeiro parcial de 2-4 que pronto neutralizou o Teucro empatando. Pero era o Gáldar o que mandaba no marcador, chegando mesmo a coller unha vantaxe de tres goles cando se estaba a piques de alcanzar o ecuador do primeiro acto (6-9).

Nese momento, Vinicius e Sío puxéronse ao choio e saíron ao rescate dos seus, dando a volta doio para irse ao descanso cunha vantaxe dun gol (15-14).

Pero na segunda metade todo saíu mal ao Teucro, que a pesar de saír con ganas dos vestiarios, era incapaz de irse do seu rival, que empezaba a ofrecer a súa mellor versión e emerxía para poñer en aprietos aos azuis.

E tras uns primeiros instantes nos que primou a igualdade, con ambos os equipos repartiéndo goles en ambas as porterías, foi o Gáldar o que tomou as rendas mostrando maior intensidade e estando máis acertado, mentres o Teucro sufría e buscaba unha urxente reacción (19-22, min 16).

Paraba o tempo Irene Vilaboa, pero a charla aos seus xogadores non serviu de moito, incapaces de frear as internadas dun Emiliano Manuel que se converteu nun pesadelo para a zaga teucrista e que poñía o 21-25 no partido a falta de 10 minutos para a conclusión.

Non quería tirar a toalla o Teucro que se amparaba nas boas accións ofensivas de Vinicius para neutralizar ao Gáldar na recta final (min. 23, 24-25).

Pero a pesar dos intentos dos locais de remontar, desesperáronse e cometeron erros que os condenaron nos últimos instantes e que serviron ao cadro canario para rexurdir e castigar cun excesivo 26-30 aos da Boa Vila.

