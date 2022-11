Importante triunfo do Waterpolo Pontevedra ante un rival directo pola permanencia na Primeira Nacional, o CW Marbella (15-10)

Partido Primeira Nacional entre Waterpolo Pontevedra e CW Marbella © Cristina Saiz

Segunda vitoria para o Waterpolo Pontevedra na súa tempada de estrea na Primeira División Nacional, e paso importante cara á permanencia na categoría, tras superar o Marbella (15-10) na piscina da Escola Naval de Marín.

As xogadoras pontevedresas repuxéronse ademais a un irregular inicio, con erros defensivos que propiciaron que o equipo andaluz adiantásese 1-5 mediado o primeiro cuarto.

Reaccionaron as locais para empatar antes do final do primeiro parcial, e tomar a dianteira no segundo cuarto (9-6) cunha iniciativa que xa non abandonarían.

Tras o descanso a renda do Waterpolo Pontevedra seguiu aumentando ata un 14-8 que deixaba todo sentenciado a falta só dos minutos finais.

Un triunfo moi celebrado que deixa o equipo adestrado por Kike García na sexta posición da táboa, por encima do Mallorca Waterpolo e do propio Marbella, antes de medirse a próxima fin de semana ao Santa Eulalia catalán, que lle supera en só un punto.