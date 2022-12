Fin de ano redondo para o Poio Pescamar tras superar o Torreblanca Melilla (0-2)

O Poio Pescamar despide o ano ao grande tras superar por 0-2 ao Torreblanca Melilla no último partido antes do parón do Nadal.

Foi un partido completamente igualado que resolveu o cadro conserveiro cun tanto temperán de Dani Sousa e outro de Elena Aragón a falta de cinco minutos para a conclusión, suficientes para asinar un novo triunfo que o mantén na parte alta da clasificación.

De cabeza nada máis comezar anotaba a brasileira do Poio Pescamar o primeiro tanto do duelo, que lle permitía coller aire para afrontar as arremetidas dun Torreblanca competitivo que estivo a piques de rozar o empate en repetidas ocasións.

Amandinha botábase o equipo ás costas e tentaba presionar ás xogadoras vermellas, que vían perigar a vantaxe cun remate ao pau de Shulha e o seu posterior rexeite de Juliana, mentres o Poio tiña nas botas de Dani Sousa unha nova oportunidade cunha volea tras un saque de esquina.

Con todo, a pesar dos intentos de ambos os equipos o marcador non se movio máis ata a segunda metade, que empezou Poio Pescamar e Torreblanca realizando unha alta presión e procurando cometer os mínimos erros posibles.

Pasado o ecuador do segundo acto chegou a présa e con ela o protagonismo das gardametas. Amandinha tivo unha clara ocasión ante Elena e Martita e Dani Sousa facían o propio para obrigar a Sara Soares a empregarse a fondo.

Onde non puido facer nada a gardameta local foi para parar a xogada de estratexia das xogadoras de López-Tulla. A cinco do final, Elena Aragón á saída dun saque de banda xutou logrando bater a Soares, anotando o 0-2 .

Buscou a reacción o Torreblanca co xogo de cinco con Nerea Miralles como porteira xogadora e é verdade que a punto estivo de anotar, pero as conserveiras amarráronse en defensa e souberon sufrir para despedir o ano cun novo triunfo.

TORREBLANCA MELILLA (0): Sara Soares; Lydia, Bía, Amandinha e Juliana (quinteto inicial). Tamén xogaron, Vicky, Jhennif, Shulha e Nerea Miralles.

POIO PESCAMAR (2): Elena; Martita, Sousa, Luci e Rocío (quinteto inicial). Tamén xogaron, Marta Peñalver, Irene García, Anna Escribano, Laura Uña, Elena Aragón e Dupuy.

Goles: 0-1,min. 1 Dani Sousa. 0-2,min. 35 Elena Aragón.

Incidencias: Javier Imbroda. Colexiados, Corredor Corredor e García Robles. Amoestaron a Vicky, Patri, Bía no Torreblanca Melilla.