O Pontevedra pecha as contas do ano da reestruturación de 2ªB con 53.000 euros de perdas

A primeira das dúas xuntas de accionistas que o Pontevedra CF SAD tiña pendentes celebrouse este martes no Pazo da Cultura. Aprobar as contas correspondentes á tempada 2020/2021 era a principal razón de ser desta asemblea, atrasada máis dun ano pola impugnación das contas anteriores por parte do grupo opositor á xestión do equipo de Lupe Murillo.

Con todo, a primeira vez desde a chegada de Murillo á presidencia que o club pecha un exercicio con déficit pasou practicamente desapercibida ata o punto de quedar no plano do anecdótico. A rifa entre ambas as faccións do accionariado, que derivou no cesamento dun dos conselleiros díscolos, secuestrou toda a sesión.

E non é baladí o resultado deste exercicio. Trátase da tempada 2020/2021. A que comezou con atraso e sen afeccionados nas bancadas polas restricións dunha pandemia que aínda gardaba unhas cantas ondas. Na que a 2ªB modificaría o seu formato en dúas terroríficas fases para logo desaparecer e dar a luz, ao ano seguinte, á Primeira e Segunda Federación. Na que o Pontevedra realizou un, a touro pasado, desacertado esforzo económico para coarse entre a elite da categoría. E, sobre todo, na que o ídolo Charles renunciou a Primeira División para converterse en Moisés e guiar os granates cara á terra prometida do fútbol profesional.

Pero o Deus do fútbol é caprichoso e todo saíu mal. As fichaxes non renderon como se esperaba, a elección dos adestradores (Jesús Ramos e Luisito) resultou ser un fracaso e o Pontevedra acabou dando por bo o mal menor de caer só a 2ªRFEF. Pois o custo desa rocambolesca tempada foi o que detallaron este martes a presidenta Lupe Murillo e o conselleiro encargado da área económica, Enrique Mariño.

"O resultado péchase con perdas de 53.000 euros", resumiu, antes de entrar en faena, o conselleiro. Antes, a propia presidenta explicara as circunstancias xa descritas que animaron ao consello para realizar ese esforzo económico.

Un esforzo económico reflectido na conta de perdas e ganancias. A partida de gastos en salarios para a tempada 2020/2021 creceu un 38,55 % con respecto á campaña anterior ata situarse en 892.035 euros. Unha cantidade, sumada aos 207.000 euros de gastos en Seguridade Social, supera o millón de euros. Unha cantidade que non representa unicamente o investimento no primeiro equipo, senón de todos os empregados da entidade.

Contrasta co incremento da partida de salarios, a redución do investimento en aprovisionamento (compra de materiais) ou en gastos de explotación (desprazamentos, inscricións en competicións, etc.)

No apartado de ingresos, é rechamante a redución da contía de socios e abonados, que caeu un 25,44 % pasando dos 266.732 aos 198.874 euros. Puntualizou Mariño neste apartado que a tempada comezou en outubro e con severas restricións no acceso de afeccionados a recintos deportivos. O que sumado ao medo de moitas persoas para contaxiarse por covid-19 provocou unha importante caída no volume de socios do club e, en consecuencia, de ingresos.

A partida de ingresos por publicidade e comercialización caeu tamén nun 5 % para quedar en 697.661 euros.

En total, a partida de ingresos ascende a 1,39 millóns de euros, que contrasta cos 1,48 millóns ingresados no curso 2019/2020. Os gastos alcanzaron os 1,44 millóns, o que deixa a conta de perdas e ganancias nos -53.000 euros citados por Mariño ao principio da súa intervención.

En canto ao balance económico da tempada, chama a atención o aumento da débeda a curto prazo con acredores comerciais, que ascende un 59,20 % ata alcanzar os 194.904 euros. Sobre este aumento, xustificou Mariño que se debe a préstamos a curto prazo que o particular Alfonso García López realiza ao club para que "poida facer fronte a salarios". Neste sentido reivindicou que todos os traballadores do Pontevedra cobran puntualmente e están ao día.

As débedas a curto prazo con administracións públicas reduciuse un 31 %, mentres que as débedas a longo prazo mantéñense nos 631.000 euros. En total a débeda a 30 de xuño do 2021 era de 1.040.538,55 euros.

O resultado recibiu o visto e prace da maioría dos asistentes á xunta, cun respaldo do 100 % dos alí presentes, salvo unha abstención. Incluídos os representantes do grupo empresarial opositor, que votou incomprensiblemente a favor das mesmas, a pesar de impugnar as contas do exercicio anterior. Tratouse dun erro por falta de atención ou comprensión do funcionamento da asemblea pero que, como ocorre noutras institucións, quedou rexistrado e é inamovible.

Non foi a única vez que se equivocaron no voto, tamén votaron en contra da delegación de facultades, un trámite intranscendente para a loita polo poder pero vital para unha calquera Sociedade Anónima, que debe ter unha persoa encargada de presentar as contas nos estamentos pertinentes para non incorrer nun delito.