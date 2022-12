O Arxil faise co XXVI Trofeo Cidade de Pontevedra ao derrotar o Carmelitas de Ourense

Vitoria do Arxil no XXVI Trofeo Cidade de Pontevedra © CB Arxil

O CB Arxil e o Carmelitas de Ourense disputaron este martes a vixésimo sexta edición do trofeo Cidade de Pontevedra de baloncesto na cancha do CGTD nun encontro que se saldou con vitoria local por un contundente 96 a 42.

O primeiro cuarto do partido foi igualado e non foi ata o segundo acto cando as verdes, que apertaron en defensa, comezaron a poñer distancia no marcador cun ataque fluído e devastador tanto desde o perímetro como no interior.

Maite Méndez non puido contar para este clásico torneo coas lesionadas María Lago, Carla Fernández e Miriam García; nin coa ausente Carmen Ortiz. Para suplir estas baixas, a adestradora convocou a Lara, do filial; e á júnior Carla. Ambas compartiron minutos con Aldara Vázquez, Cristina Díaz Pache, Meniña Trajchevska, Andrea Glomazic, Heather Forster, Carolina Ribeiro, Margarita Moreira e Nerea Liste.

Na categoría cadete o Arxil impúxose ao Carmelitas por 50-40.

A entrega de trofeos estivo encabezada polo concelleiro de Deportes, Tino Fernandez.