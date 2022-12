A canteira do Arosa xogará en Valdebebas contra o Real Madrid

Os equipos Xuvenil A e Cadete A de o Arosa, que militan en División de Honra, viaxarán á capital española o 1 de marzo para coñecer a cidade deportiva do Real Madrid en Valdebebas.

Alí disputarán senllos partidos amigables contra os equipos da canteira branca tras as xestións realizadas polo presidente do Arosa, Manolo Abalo, e Manu Fernández, responsable da canteira merengue.

"O fútbol base do Arosa é un dos mellores de Galicia na actualidade como indican os resultados e os xogadores que van saíndo. Melloramos moito co traballo dos últimos anos e cada vez vemos que en Galicia e en España valoran máis o noso traballo", explicou o presidente do Arosa, Manolo Abalo. "Que un club tan grande como o Madrid se brinde a recibirnos e valorarnos é unha gran satisfacción e un premio para os rapaces e adestradores", indicou.

Nas últimas tempadas "por sorte ou por desgraza" varios futbolistas da canteira arlequinada han ido a parar a Celta e RC Deportivo, pero cada ano o Arosa esperta máis interese e son máis os equipos que seguen aos seus xogadores. "Nós queremos que os rapaces crezan deportivamente e cheguen á elite, que clubs como Aravés ou Villarreal interésense polos nosos xogadores significa que algo se está facendo ben", admitiu Abalo.

O equipo cadete A do Arosa vai terceiro en División de Honra por detrás de Deportivo e RC Celta. O mércores 1 de marzo enfrontarase nun amigable ao Real Madrid Cadete B, terceiro en División de Honra madrileña.

Pola súa banda, o Xuvenil A do Arosa, que está fóra de descenso en División de Honra tras as súas dúas últimas vitorias ante Bansander e Real Oviedo, medirase ao Real Madrid C, líder do grupo I da Primeira Autonómica madrileña.