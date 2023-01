Antía Jácome e María Corbera "unen forzas" en busca do billete olímpico no C2-500

Antía Jácome con María Corbera no Selectivo en Verducido no que logrou a clasificación para os Xogos Olímpicos de Tokio © Mónica Patxot

Dúas das piragüistas máis potentes do mundo unen forzas en busca dun billete cara á cita olímpica de París, cita na que aspiran todo o máis alto. Trátase da canoísta pontevedresa Antía Jácome e da madrileña María Corbera, que competirán xuntas no C2-500.

Entre as dúas padeeiras suman catro medallas mundiais nos últimos dous anos e cinco podios europeos no último continental celebrado en Múnic o pasado verán. Son dúas das máis laureadas e prometedoras piragüistas de España e ademais manteñen unha estreita relación de amizade, a pesar de que ambas tiveron que competir nun man a man no encoro de Verducido para decidir cal das dúas conseguía o billete para os Xogos Olímpicos de Tokio.

Unha competición que foi toda unha lección de compañeirismo e deportividade cando ambas as piragüistas fundíronse nun emotivo e sincero abrazo ao finalizar unha carreira na que a pontevedresa saíu vitoriosa.

Durante este 2022, Corbera foi capaz de subir ao podio mundial no C1-200 metros e no C1-5000 metros. Mentres que Jácome logrou o ouro no C1-200 metros e unha prata no C2-200 metros do Europeo, esta último formando equipo coa súa nova compañeira.

Antes de terminar o ano, as dúas deportistas estiveron a adestrar xuntas en Mallorca, onde a federación convocou aos membros do equipo nacional.

Foi alí cando aproveitaron para facer oficial a súa alianza. Fixérono a través das redes sociais, nas que a pontevedresa subiu un vídeo adestrando coa madrileña co testo "a unión fai a forza".