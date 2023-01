Un proceso gripal aparta a Samu Araújo da convocatoria do Pontevedra ante Unionistas

Antonio Fernández verase obrigado a modificar unha vez máis o once inicial do Pontevedra Club de Fútbol, no partido que enfrontará a domicilio os granates este sábado (19.00 horas) con Unionistas.

O técnico granate deixou fóra da convocatoria para o partido a Samu Araújo, tras non superar o defensor un proceso gripal que lle apartou dos adestramentos do equipo durante os últimos días.

A súa ausencia apunta a que será cuberta no costado zurdo defensivo por Álex González, o que abre outras posibilidades na parcela ofensiva. Ademais Rufo, titular contra o Badajoz, perderase a cita por sanción.

A outra principal novidade da lista para viaxar a Salamanca é o regreso de Alberto Rubio, superada unha lesión na súa man.

Desta forma sen Samu nin tampouco Ángel Bastos por lesión, ademais do sancionado Rufo e o desaparecido Guèye, Antonio leva os 19 futbolistas dispoñibles do primeiro plantel, incluíndo os tres porteiros, completando a convocatoria con Valentín Jaichenco e Sergio Abal.