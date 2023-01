O Cisne supera o Nava no primeiro partido do I Torneo Invernal de Balonmán (23-25)

O Club Cisne Balonmán afronta esta fin de semana os dous últimos partidos amigables antes de regresar á competición, medíndose no I Torneo Invernal de Balonmán ao Torrelavega e ao Nava en terras cántabras.

O torneo inaugurárono o venres o anfitrión Torrelavega e o conxunto segoviano, nun partido que se saldou nun empate a 37.

O momento dos pontevedreses chegou este sábado onde se enfrontaron ao Nava a partir das 18:00 horas.

As imprecisións por parte do Cisne marcaron a tónica inicial, tardando 6 minutos en anotar o primeiro gol do encontro por parte de Carlos Álvarez e cando o seu rival xa había enchufado unha parcial inicial de 3-0.

Custáballe un mundo aos brancos, hoxe de azul, atravesar a muralla defensiva dos segovianos, ata que apareceu Furtado para enchufar un dobrete e colocarse a tan só un gol do empate (4-3).

Pero os de Javier Márquez seguían con numerosos problemas para ver o gol ademais de defender, e de novo atopábanse cunha laxa de tres goles de diferenza e eran incapaces de neutralizar ao Nava, que cando vía un mínimo de reacción no rival pisaba o acelerador para manterse por diante no marcador apoiado polo seu gardameta, que parecía que tiña un imán no corpo e estaba a ser un pesadelo para os brancos. Tamén Franzini facía o propio na súa portería e aparecía cando o seu equipo máis o necesitaba, freando a ofensiva dos de Segovia e mantendo vivo ao Cisne.

Tentou reverter a situación o técnico cisneísta parando o tempo, pero nin con esas os seus conseguían facer gol. De feito, erraban xogadas dun contra un que parecían imposibles de fallar, e non foi ata os últimos dous minutos da primeira metade cando por fin reaccionaron, anotando o gol do empate sobre a bucina cunha rápida xogada que finalizou Carlos Álvarez desde o extremo (11-11).

Tras o intermedio viuse un partido completamente diferente e o Cisne empezou a calibrar apoiado por Kilian Ramírez baixo paus e enchufando unha parcial inicial de 0-3.

Esa pequena renda mantívose practicamente durante toda a segunda metade, aínda que en certos momentos os pontevedreses ampliábana en catro goles ou ben o Nava lograba reducila a dous (19-21).

Alcanzáronse así os últimos 10 minutos de encontro e os de Javi Márquez castigaron definitivamente o seu rival cun colchón de catro tantos que antollaba que a vitoria estaba practicamente en bandexa e, aínda que os de Segovia tentaron sacar algo positivo dos últimos instantes, foi o Cisne o que se fixo co triunfo por 23-25.

Este domingo celebrarase o último encontro do Torneo Invernal onde se medirán Torrelavega e Cisne a partir das 16:00 horas.