Á venda por 10 euros as entradas para ver o Pontevedra en Balaídos o próximo domingo

Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e RC Celta de Vigo B en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra afrontará o vindeiro domingo un novo partido transcendental pola súa permanencia en Primeira Federación. E farano nun escenario de primeiro nivel, pois os granates mediranse ao Celta B no estadio de Balaídos o día 5 defeberiro ás 17 horas.

Dada a proximidade do rival e a importancia do partido, boa parte da afección xa está a planear o desprazamento á cidade olívica para guiar aos seus cara a un triunfo vital ante un dos rivais máis en forma da categoría.

Para facilitar o desprazamento, o Celta B xa activou a través da súa páxina web a venda de entradas. Polo momento só están dispoñibles os pases para a Tribuna Alta, a un prezo de 10 euros por entrada. Ademais, cada persoa só poderá retirar un máximo de 10 tickets.

Está aínda por ver se desde a directiva celeste, ante a previsión do numeroso desprazamento de afeccionados granates habilita outra bancada ou delimita un sector da Tribuna Alta, para aloxar á inchada visitante que garanta a máxima seguridade para todos os espectadores.

Doutra banda, desde o club poñen ao dispor dos afeccionados un autobús que partirá desde o Pavillón Municipal con destino ao estadio de Balaídos. A saída está prevista para as 15.30 horas e o regreso, ao finalizar o partido.

Con todo, puntualizan desde a directiva que o bus só partirá se se ocupan polo menos 50 das súas prazas. O prezo do desprazamento é de 8 euros por persoa e a reserva debe efectuarse antes do xoves ás 18 horas nas oficinas do club do estadio de Pasarón.