Charles, o goleador máis veterano da Primeira Federación

Partido entre Pontevedra e Real Madrid Castilla en Pasarón © Cristina Saiz

O máximo goleador na historia do Pontevedra ostenta tamén a honra de ser o goleador máis veterano dos dous grupos da Primeira Federación Española.

Charles Días, que suma catro goles esta tempada coa camiseta granate, é o xogador de maior idade que conseguiu anotar un tanto esta tempada na terceira categoría do fútbol español. Con 38 anos e 298 días anotou contra o Real Madrid Castela un tanto que o reafirma nunha marca que xa conquistara na xornada número 3 cando perforou a portería do Talavera en Pasarón.

Por detrás, pero con máis dun ano de distancia, séguenlle ilustres futbolistas de longas traxectorias na categoría de bronce e mesmo con experiencia na elite como o defensa do Logroñés David Fernández (37), o extremo do Castelló Pablo Hernández (37) ou o dianteiro do Murcia Miku (37).

Con todo, na breve historia desta categoría, ata o propio Charles está lonxe do récord absoluto de lonxevidade goleadora. Un campión da Eurocopa como Dani Güiza anotou a tempada pasada o tanto que o mantén na cima do ranking dos goleadores de maior idade da historia. Fíxoo aos 41 anos e 31 días ao anotar o seu primeiro e único gol da tempada defendendo as cores do Atlético Sanluqueño en Castalia fronte ao CD Castelló.

Séguenlle Juli que o fixo con 40 anos e 61 días, Dorca, 39 anos e 141 días; e David Barral, 39 anos e 11 días. No quinto posto deste ranking da breve pero cargada historia da Primeira Federación aparece Charles, o único que se mantén en activo deste selecto grupo e que promete seguir aumentando a súa conta.