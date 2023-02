Javi Robles asume o "reto" de vestirse de granate para alcanzar a meta da permanencia

Presentación de Javi Robles como novo xogador do Pontevedra © PontevedraViva

A fichaxe de última hora do mercado invernal, Javi Robles, xa se puxo o equipamento do Pontevedra. O mediocentro almeriense chegou o xoves á Boa Vila para adestrarse cos seus compañeiros e, no seu acto de presentación, xa mostrou a súa predisposición para debutar o vindeiro domingo en Balaídos se o adestrador estímao conveniente.

Sobre as súas calidades futbolísticas, Robles defínese como un futbolista que pode "desempeñar varias funcións, teño percorrido e gústame o bo trato de balón. Son un pouco box to box, podo defender e achegar en ataque".

A pesar de ser unha das grandes promesas da canteira almeriense, a súa cesión en Fuenlabrada acabou antes de tempo. "No verán fun alí cunha idea e polo que sexa non consegui continuidade e o proxecto non foi como esperabamos todos", lamentou.

Con todo, desembarca en Pontevedra co obxectivo de demostrar todo o fútbol que leva dentro e contribuír á permanencia do equipo. "Veño con toda a ilusión para cambiar iso, ser importante, achegar en todo o que poida e conseguir o obxectivo do club", proponse.

Tampouco será a primeira vez que pide o céspede de Pasarón. "Vinos xogar na ida, é un grandísimo estadio, cunha gran aficion e un gran equipo", lembra Robles a súa primeira impresión. Tamén lle agradou o estilo de xogo do equipo. "Fixeron un gran partido ese día e por iso gustoume", rememora.

Como é habitual, no vestiario recibírono cos brazos abertos. "É un vestiario moi san a pesar da situación complicada. temos ilusión e ganas de sacalo adiante", dixo recoñecendo que os seus novos compañeiros acollérono "moi ben". Tamén é coñecedor Robles da historia do club e do modelo de cidade. "O Pontevedra é un club con moita historia en España e xa viñera antes a Pontevedra coa miña familia, a cidade gústame", declarou.

En relación ás opcións de permanencia do equipo en Primeira Federación, o centrocampista asume o obxectivo como "un reto" porque "o equipo non se merece estar na posición que estamos".

Pola súa banda, Toni Otero, encargado de presentar ao seu novo pupilo, destacou a versatilidade do xogador. "É un sub 23 que pode xogar de mediocentro ou de interior. É potente fisicamenete, ten calidade, potencia e domina o balón parado. Achegará cousas nunha zona onde se marchou Mario", concluíu.