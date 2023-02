O Pontevedra agarda que a RFEF valore todas as propostas recibidas sobre o futuro da Primeira Federación

A presidenta do Pontevedra CF, Lupe Murillo, acompañada por membros do Consello de Administración © Mónica Patxot

O Pontevedra CF é un dos corenta clubs que recibiu o requirimento da RFEF para votar a favor ou en contra da implantación dun sistema de control financeiro na categoría, así como outra serie de normas propostas polo organismo que preside Rubiales, que ameaza de forma velada con suprimir a Primeira Federación e recuperar o modelo da antiga Segunda B se os clubs danlle as costas.

Desde as oficinas de Pasarón explican a través dun comunicado que "o Pontevedra CF procederá a valorar as mesmas, emitirá unha opinión respecto diso e novamente votará en consecuencia".

Sen facer público o seu posicionamento, no escrito fan referencia á votación de semanas atrás. "Tras o resultado da votación da consulta anterior decidiron non proceder á súa execución, e, pola contra, abren unha nova vía de diálogo cos clubs para chegar á mellor solución para todas as partes", recolle un comunicado no que se valora positivamente a intención de negociar cos clubs.

Con todo, remarcan desde o Pontevedra que "as esixencias que parece regularán a categoría están aínda por deseñar, segundo se desprende do documento remitido, pero esperamos que alcancen o consenso de todos", insisten nunha liña de tender pontes coa RFEF como xa expresou a propia presidenta Lupe Murillo na súa comparecencia do pasado xoves.

O comunicado do club conclúe sinalando que "o Pontevedra CF SAD reitera o seu compromiso coa procura de solucións aos problemas da categoría, agradece as consultas realizadas aos clubs e espera que todas as respostas emitidas sexan valoradas para adecuar a categoría á realidade económica do fútbol no momento actual".

A continuación, o comunicado íntegro do conxunto granate:

O Pontevedra CF SAD

INFORMA:

Que tras recibir comunicación para reunión da Comisión de Clubs de Primeira Federación, para proceder vía telemática a responder a unha serie de opcións en relación co futuro da 1ª RFEF, o Pontevedra CF procederá a valorar as mesmas, emitirá unha opinión respecto diso e novamente votará en consecuencia.

Que entende que os responsables da Federación Española tras o resultado da votación da consulta anterior decidiron non proceder á súa execución, e, pola contra, abren unha nova vía de diálogo cos clubs para chegar á mellor solución para todas as partes. Que as novas esixencias que parece regularán a categoría están aínda por deseñar, segundo se desprende do documento remitido, pero esperamos alcancen o consenso de todos.

O Pontevedra CF SAD reitera o seu compromiso coa procura de solucións aos problemas da categoría, agradece as consultas realizadas aos clubs e espera que todas as respostas emitidas sexan valoradas para adecuar a categoría á realidade económica do fútbol no momento actual.