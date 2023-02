O Celta sorprende ao doutor Cota cun emotivo vídeo protagonizado polas estrelas do fútbol español

Captura do vídeo homenaxe do Celta a Juan Cota © Celta Media

A RFEF decidiu hai un mes prescindir dos servizos do doutor Juan José García Cota, médico da Selección durante as dúas últimas décadas. Co obxectivo de recoñecer o seu labor, o Celta, club no que o galeno pontevedrés segue prestando servizo, sorprendeuno cun emotivo vídeo no que as máis grandes figuras do fútbol español agradecen o traballo, implicación e contribución de Cota nos éxitos do fútbol nacional.

Vicente do Bosque, Luís Enrique, Julen Lopetegui, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Iker Casillas ou Xabi Alonso, que puido disputar a semifinal do mundial do 2010 grazas a unha cura que lle realizou o doutor sen comunicarlla ao adestrador, son algúns dos nomes propios que agradecen o labor do médico, que forma parte da historia do Pontevedra, primeiro como xogador nos anos 80 e logo como membro do corpo técnico que logrou o ascenso a Segunda División no 2004.

"Ola Juan, xa sabes que sempre nos mandas mensaxes nos momentos máis clave das nosas vidas. Hoxe quero mandarcho eu", dille o futbolista de corazón celeste como o cirurxián Thiago Alcántara. Palabras de agradecemento que repiten outras grandes figuras como Fernando Torres, David Villa, Juan Mata, Joan Capdevila, Raúl Albiol, Pedro, Jordi Alba ou Sergio Busquets. Moitos lembraron en ton de broma a afección do médico por bailar e cantar as cancións de Elvis.

"Todo o que fixeches por nós non vai quedar no esquecemento, lévoche comigo para sempre", declaraba o porteiro Pepe Reina. "Moitas grazas polos teus consellos, pola túa axuda, polas túas palabras sabias, pola túa sabedoría, polo teu bo ambiente", engadía Xabi Alonso.

Una carrera inolvidable, recorrida con compañeros legendarios en la @SEFutbol



Nuestro agradecimiento y homenaje al doctor Juan Cota, clave en las páginas doradas del fútbol español y que seguirá defendiendo el color celeste



Una sorpresa emocionante y que jamás olvidará pic.twitter.com/Tv8jwn5elC — RC Celta (@RCCelta) February 7, 2023

O presidente do Celta, Carlos Mouriño recoñeceu e agradeceu o labor do médico no club vigués. E en velada alusión á RFEF, Mouriño aseguroulle que en Balaídos está a súa casa e que seguirá no Celta "todo o tempo que queiras".

O doutor Cota, que non se esperaba unha homenaxe deste tipo, non puido ocultar a súa emoción pola cantidade de mensaxes de recoñecemento, de agarimo e agradecemento das grandes estrelas do fútbol español, aos que o cirurxián pontevedrés axudou a converter en campións.

A aparición de Iago Aspas, que lembrou as súas palabras no momento do seu debut na Selección Española en Wembley, fixo brotar as primeiras bágoas dos ollos do doutor, pero foi no momento no que a súa esposa e os seus fillos aparecen en pantalla cando xa non puido conter o pranto.

"Isto é unha encerrona. Moitas grazas", dixo o doutor ao terminar de ver o vídeo e aínda secándose as bágoas. "Toda a xente que falou aquí son xente coa que convivín tantos momentos e que todos eles convertéronse en parte da miña vida. Agradézolles moito todo o que me dixeron en público que moitas veces non nos dicimos en privado e me enorgullece", rematou riseiro.