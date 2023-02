Toni Otero segue perdendo efectivos para un partido "importante pero non definitivo"

Toni Otero dirixe un adestramento do Pontevedra na Xunqueira © Mónica Patxot

O Pontevedra afronta este sábado (Pasarón, 19 horas) un novo encontro crucial nas súas aspiracións pola permanencia. Sumido nunha grave crise de resultados e coa enfermería a rebordar, o conxunto granate recibirá a visita dun dos equipos chamados a loitar polo ascenso de categoría, a Cultural Leonesa.

"O plantel está con ánimos e concienciado de que isto o imos a sacar adiante. Están a facer un esforzo grande porque non é fácil ver que segue caendo xente", declarou o adestrador Toni Otero na habitual rolda de prensa previa ao partido en referencia á última baixa sufrida por parte do primeiro equipo, a de Valntín Jaichenko, operado de apendicitis a principios de semana.

E ademais os lesionados non acaban de recuperarse. Bastos e Brais xa traballan sobre o céspede pero á marxe dos seus compañeiros. Os que si traballaron xa co grupo foron os centrocampistas Yelko e Borja Domínguez, pero "ao tran tran", dixo o preparador lamentando que "hai xente que segue entre algodóns". A volta de Rufo, que segue sen pisar o campo de adestramento, tardará aínda semanas.

Con todo, Otero prefire evitar as queixas e asume que terá que tirar do filial para completar a convocatoria. "Subimos a Berni do filial e virá convocado, a dúbida está en se Arnosi virá tamén ou non", confesou o adestrador sen citar a Víctor Casais, que segue en dinámica do primeiro equipo e a súa presenza o sábado en Pasarón dáse por feita.

Con este panorama, deberá expor Otero un partido "importante pero non definitivo". Para o preparador o mes de febreiro non é clave e prefire non falar de finais porque "nas situacións límite, as cousas definitivas crean demasiada ansiedade".

Aínda así, o equipo saltará ao céspede de Pasarón o vindeiro sábado a gañar porque conseguir os tres puntos sería "un avance importante e unha subida de ánimos que o equipo xa necesita".

Sobre o rival, que chega tamén nun bache de resultados con tres partidos consecutivos sen gañar, destaca Otero o seu poderío económico. "É un equipo que nos triplica o orzamento, ten unha cidade e unhas entidades detrás importantes, doutros países. É un equipo súperpotente. Nós estamos nun momento non tan bo como eles e necesitamos esa vitoria. O rival ten todo o meu respecto", declarou evitando dar pistas sobre como exporá o partido, se cunha táctica tan cauta como nos dous duelos anteriores fronte a Castela e Celta B ou se, pola contra, tratará de ser máis protagonista co balón.

O esquema é outra incógnita. Desde a súa chegada, Otero nunca ocultou o seu gusto por xogar cunha defensa de catro. Con todo, ata a data nunca a expuxo de inicio. "Dependerá da xente que recuperemos. A min gústame xogar de catro pero ás veces non podes porque non tes as pezas. O equipo está preparado para xogar dunha maneira ou outra. Se temos xente para xogar por dentro farémolo, senón faremos outra formulación", rematou.