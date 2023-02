Gustavo Dacal xa está Galicia para continuar o seu tratamento

Gustavo Dacal á súa chegada este martes ao aeroporto da Coruña © EFE / Moncho Fuentes

"Lo primero que quiero es dar las gracias a todo el mundo por tantas muestras de cariño y apoyo que he recibido", dixo Gustavo Dacal nada máis chegar ao aeroporto de Alvedro para ser ingresado no Complexo Hospitalario da Coruña.

No aeroporto esperáballe o emotivo abrazo da súa nai Elialdina e da súa familia.

Tamén estaba Diego Calvo, o vicepresidente da Xunta, administración que custeou o traslado así como a loxística sanitaria necesaria para traer de volta ao deportista desde México "solo quiero darle la bienvenida y desearle toda la suerte del mundo", dixo Diego Calvo.

O deportista de Ponte Caldelas, dez veces campión nacional de xavelina, continuará o seu tratamento en Galicia tras máis de dous meses ingresado en México, despois de contaxiarse de dengue por mor dunha picadura de mosquito.

Tras sufrir varias complicacións, diagnosticáronlle espondilodiscitis, unha infección que a causou unha parálise nas pernas. O atleta caldelano residía neste país norteamericano desde hai uns anos adestrando a atletas locais.

"Estuve cerca de morir. Pero ahora ha pasado y quiero disfrutar de la compañía de la gente que tanto me ha apoyado", declarou ao chegar a Galicia.

"Estoy emocionado", admitiu Gustavo Dacal, "ahora, toca seguir aterrizando y adaptándome a esta nueva realidad" e de novo volveu a expresar as "gracias a todo el mundo por el apoyo y por ayudarme a volver".

A súa familia e amigos puxeron en marcha unha campaña de recadación de fondos que contou cos apoios de numerosos deportistas.

"Aquí hay mucha gente implicada que, de una u otra manera, han ayudado", dixo sobre unha iniciativa que "me sorprendió bastante" porque "sabía que tenía muchos amigos, pero fue un aluvión de ayudas. Gente con la que hacía tiempo que no tenía contacto, que ahora se han volcado. Deportistas no solo gallegos, sino de toda España. Gracias. Gracias a todos", repetiu.