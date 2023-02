Tere Abelleira queda sen xogar na primeira derrota de España na Copa de Nacións fronte a Australia

Teresa Abelleira, chegando a unha concentración da Selección Española Absoluta © RFEF

Disputou os noventa minutos do partido de debut de España na competición amigable da Copa de Nacións contra Xamaica, pero Tere Abelleira quedou sen xogar no segundo duelo contra Australia, que se saldou con derrota para as españolas por 3-2.

A centrocampista do Real Madrid busca co resto das súas compañeiras de selección preparar o mundial do próximo verán da mellor forma posible e a derrota do pasado luns servirá ás de Jorge Vilda para aprender dos erros cometidos diante dun equipo con nivel para competir en todos os partidos da cita mundialista.

As internacionais españolas saltaron ao céspede de Síndney coa intención de repetir a formulación que as levou a golear a Xamaica. Con todo, a fortaleza australiana ha feito imposible obter un resultado positivo no segundo encontro do torneo oceánico. O acerto tinguíase de amarelo no minuto 11 do primeiro acto nunha acción na que Vin aproveitaba un pase de Raso na frontal para mandar o esférico ao fondo da portería. Cinco minutos despois, Australia volveu a embestir por medio de Polking. E ao fío do descanso un cabezazo de Ford poñía o 3-0 no marcador.

Tras o paso por vestiarios a Roja reaccionou. Tras un par de ocasións para recortar distancias, foi Olga Carmona a que inauguraba a marcadora española ao cazar un rexeite na interior da área. Seguiron tentándoo as de Vilda, pero o tanto da esperanza chegaría demasiado tarde. No tempo de desconto, Alba Redondo puxo o definitivo 3-2 no electrónico sen tempo para ir a por o empate.

Con esta derrota, as españolas terán que golear este mércores á República Checa e esperar que as locais perdan ante Xamaica para facerse co simbólico título da Copa de Nacións.

A pontevedresa Abelleira falou para os medios oficiais da RFEF tras o adestramento deste martes en Australia. "Fixemos un moi bo adestramento e quedámonos con moi boas sensacións", declarou a madridista, quen espera mostrar no próximo duelo "o estilo de España, que é manter o balón e chegar arriba co balón controlado".

Neste sentido, considera Abelleira que "irse con boas sensacións de aquí daríanos moita confianza para afrontar o que vén".