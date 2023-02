O Cisne papou o León (43-32)

Partido de Liga Asobal entre o Cisne e o Ademar León disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido de Liga Asobal entre o Cisne e o Ademar León disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido de Liga Asobal entre o Cisne e o Ademar León disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido de Liga Asobal entre o Cisne e o Ademar León disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

Se o xogo realizado polo Club Cisne Balonmán nesta tarde dominical puidésese definir nunha palabra sería "excepcional". O conxunto branco reencontrouse co triunfo tras un traballado partido no que foi infinitamente superior a un Ademar León que non tivo o seu día e estivo incómodo todo o encontro.

O comendo do partido foi completamente igualado, cunha repartición de golpes en ambas as porterías que se traducía nunha parcial inicial de 3-3. Anotou o Cisne o seu cuarto gol, e apareceu Roney Franzini para, con tres paradas consecutivas, deter o ataque leonés e permitir aos seus, por medio de Calin Dedu, forzar a primeira brecha do partido (5-3).

Os locais mostrábanse bastante regulares, pero enseguida axustou o seu defensa o León, Saeid Barkhordari xurdiu baixo paus, o Ademar devolveu as táboas ao marcador e propiciou unha tónica de igualdade constante ata unha dobre exclusión en menos dun minuto de Marko Milosavljevic e Juan Castro permitiu ao Cisne tomar a vantaxe máis ampla do partido (13-9).

Seguía sen atopar o seu xogo o cadro visitante, que se estrelaba con Franzini unha e outra vez e mostrábase moi incómodo sobre a cancha, arroiado por un acertado ataque dos de Javi Márquez que conseguían unha suculenta renda de seis tantos que obrigaba ao técnico rival a pedir o seu segundo tempo morto aos 20 minutos de xogo (15-9).

E tras cinco minutos de seca, o León reapareceu cun gol de Guilherme Borges e aos poucos recortaba distancias ata colocarse a tres goles de diferenza a falta dun minuto para o descanso (18-15). Transformou Cavalcanti, Bruno Vázquez marchouse dous minutos ao banco, e o Ademar, en superioridade e por medio de Juan Castro, desaproveitou o último ataque do primeiro tempo lanzando un lategazo ao traveseiro (19-15).

O comezo da segunda parte foi un calco da primeira e novamente, apoiado nun sublime Roney Franzini, o Cisne colleu unha importante renda (24-17) aos 10 minutos de xogo.

Parecía que o León estaba desborado, pero por momentos deixaba ao carón as súas lagoas en ataque e, con Milosavljevic e Kim Jin-Young, recortaba de novo as distancias (24-19).

E cando parecía que os visitantes poñerían en problemas ao Cisne, os de Javi Márquez, secundados por Franzini e unha férrea defensa, volvían pisar o acelerador e colocábanse con oito goles de diferenza cando se alcanzaba o ecuador do segundo acto (30-22).

Os de Lérez gustábanse e chegaban moi fácil a portería rival, enchufando na rede practicamente todos e cada un dos ataques dos que dispoñían e superando sen excesivos problemas en tarefas defensivas ao seu rival na tarde dominical (33-24).

Gustábase o Cisne, os xogadores gozaban e facían gozar á súa inchada, que celebraba cada gol coma se fose o primeiro. A diferenza no marcador chegou mesmo a ser de dez goles, motivado polo descontrol en todas as facetas do conxunto visitante e que, por suposto, foron aproveitadas polo cadro de Javi Márquez para noquearlo (36-26).

Co Ademar León esvaecido e os de Pontevedra agusto, alcanzáronse o últimos cinco minutos de xogo. O Cisne superou a barreira dos 40 goles, os visitantes a dos 30 e o partido concluíu cun resultado de 43-32.

