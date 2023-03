Remontada e triunfo do Poio Pescamar sobre o Teldeportivo (3-1)

Partido de liga entre Poio Pescamar e Gran Canaria Teldeportivo no Príncipe Felipe © Cristina Saiz Partido de liga entre Poio Pescamar e Gran Canaria Teldeportivo no Príncipe Felipe © Cristina Saiz Partido de liga entre Poio Pescamar e Gran Canaria Teldeportivo no Príncipe Felipe © Cristina Saiz

O Poio Pescamar regresou á senda do triunfo tras superar por 3-1 ao Teldeportivo no Pavillón Príncipe Felipe de Pontevedra. O cadro vermello tivo que remontar un primeiro gol de Sofía e cun tanto de Chiesa ao fío do descanso e dous de Elena Aragón na segunda metade.

Comezaron as locais avisando cun disparo de Laura Uña que se estrelou na madeira, mentres o Teldeportivo esperaba en cancha propia realizando boas tarefas defensivas para contraatacar cando puidesen.

O Poio gozaba doutra clara ocasión cun remate á cruceta de Anna Escribano, pero cando todo parecía equilibrado, chegou o 0-1 por medio de Sofía, que superou a Sandra Buzón aproveitando un pase alto de Ontiveros.

O gol sentou mal ás conserveiras, incapaces de ter boas sensacións. Acariñou con todo o gol Luci cun disparo de socato e, a tres minutos do descanso, Chiesa tras pase de Irene e unha boa xogada persoal facía as táboas coas que se alcanzou o intermedio.

Despois do paso polos vestiarios, Elena Aragón conseguiu a remontada para as súas, que se poñían por diante no marcador por primeira vez no partido. Aragón aproveitou un balón morto de Martita e enchufó o balón na escuadra para facer o 2-1.

Puido pouco despois Laura Uña ampla a renda vermella cun penalti cometido por Mariona sobre Aragón, pero foi a catro minutos do final cando chegou o 3-1. O Teldeportivo cargouse con cinco faltas e, desde os dez metros, Elena Aragón asinou o terceiro tanto co que o Poio Pescamar sentenciou a súa vitoria.

POIO PESCAMAR (3): Sandra Buzón; Laura Uña, Elena Aragón, Anna Escribano e Martita (quinteto inicial). Tamén xogaron, Irene García, Rocío, Chiesa e Luci.

TELDEPORTIVO (1): Marta; Sofía, Xema, Ontiveros e Idoya (quinteto inicial). Tamén xogaron, Martita, Play, Marta Colado, Pina, Escribano, Virginia e Mariona (segunda porteira).

Indicencias: Príncipe Felipe. Arbitraxe a cargo de Iria de Luís Iglesia e Javier Menéndez Nistal. Amoestaron a Ontiveros e Sofía no Teldeportivo.

Goles: 0-1, min. 11 Sofía. 1-1, min. 17 Chiesa. 2-1, min. 21 Elena Aragón. 3-1, min. 36 Elena Aragón (dez metros).