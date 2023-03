O torneo de benxamíns Cidade de Vilagarcía regresa con invitados da talla do Real Madrid, Atlético, Athletic Club, Celta, Porto ou Sporting de Lisboa

XX Torneo Internacional Cidade de Pontevedra de Fútbol-7 Benxamín © Diego Torrado

Celta, Dépor, Athletic Club e Sporting de Braga son os últimos equipos que confirmaron a súa participación na novena edición do Torneo Internacional Benxamín Cidade de Vilagarcía que o Arosa volve organizar tras o final da pandemia.

O cartel, que aínda non está pechado, xa contaba coa presenza confirmada doutras prestixiosas canteiras do fútbol europeo como a do Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Porto e Sporting de Lisboa. Ademais, desde o comité organizador avisan que haberá novos anuncios antes da presentación oficial do campionato, prevista para o 16 de marzo no Pazo de Rubiáns, acto na que se homenaxeará ao padriño do evento, Juan Cambre.

O Arosa retoma a organización desta competición, que celebrará a súa novena edición, tres anos despois do parón obrigado pola pandemia. O evento celebrarase en dúas fases. A primeira será clasificatoria e levará a cabo nas instalacións do Manuel Jiménez e o estadio de Fontecarmoa os días 6 e 7 de abril (xoves e venres de Semana Santa). Nesta rolda preliminar participarán equipos de Galicia e doutras comunidades autónomas. Clasificaranse para a fase final os dous mellores de cada xornada

A fase final está prevista para os días 2,3 e 4 de xuño. Os catro equipos benxamíns clasificados na previa, ademais do Arosa como anfitrión, mediranse a canteiras de grandes clubs nacionais e internacionais.

Juan Cambre, exxogador do Arousa e do Leixoes SCF, será o padriño desta novena edición.