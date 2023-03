O Iruña rompe coa racha do Waterpolo Pontevedra (19-13)

O Waterpolo Pontevedra viu freada a súa boa serie no Pamplona fronte o Iruña, un rival complicado de bater e con claras opcións para o ascenso a División de Honra pero ao que plantou cara, polo menos, até o descanso.

E é que o cadro pontevedrés saltou á auga coas ideas claras e a moral polas nubes, plantando cara ao conxunto local para enviar o partido nun empate a 6 ao intermedio.

Con todo, a intensidade do Iruña e a calidade das súas xogadoras foi destacando co paso dos minutos, impondo o seu xogo para facerse dominador do encontro e demostrar por que foi o líder do grupo B e un dos favoritos para loitar polo ascenso (19-13).

Consulta as estatísticas neste enlace