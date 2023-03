Traballado triunfo do Arosa ante o Silva (2-0)

Partido entre Arosa - Silva na Lomba © Cristina Saiz

O Arosa sumou este domingo a súa terceira vitoria seguida na Lomba ante un Silva que segue en postos de descenso. O cadro de Vilagarcía estaba obrigado a puntuar tras o triunfo do líder Fabril e cumpriu diante da súa afección para manterse a tan só dous puntos dos de Abegondo.

E é que a pesar de ter numerosos xogadores entre algodóns e as baixas de Sylla e Pacheco por sanción, o equipo de Luisito traballou e pelexou para seguir postulado como un dos favoritos ao ascenso.

Realizou unha boa primeira parte o Arosa, con infinidade de ocasións coas que puido inclinar a balanza ao seu favor, pero fallou a finalización.

Despois do descanso, o Silva veu arriba e buscou o 0-1, pero topouse cun Manu Táboas ben plantado que salvaba os mobles ao seu equipo.

E cando mellor estaba a facelo o conxunto visitante chegou o gol do Arosa. Brais sacou un centro chute imparable para o gardameta e anotou o 1-0 no minuto 70 que deu vida ao seu equipo.

Buscaron os da Coruña o empate, pero os de Luisito xogaron ben as súas cartas á hora de defender para non deixar escapar a vitoria. E xa no tempo de desconto, apareceu Hugo Losada para asinar o 2-0 co que concluíu o duelo.