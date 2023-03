O Arxil quere recuperar a cuarta praza ante o líder Tirso Intercentro

No seu intento de conseguir a clasificación para o play-off a Liga Challenge, o Club Baloncesto Arxil deberá superar este sábado ás 19:30 horas no CGTD ao Tirso Intercentro de Santander, líder da categoría.

Esquecido o pau recibido en Málaga ante Unicaja da pasada fin de semana, o Arxil ten claro que deberá facelo o mellor que poida para neutralizar a calidade e a potencia física dun Tirso que se reforzou no mercado de inverno coa ex arxilista Dunja Buzadin.

Desde o conxunto pontevedrés saben que a clave estará en restar o balance reboteador do rival para que non poida correr tanto e así aproveitar as súas debilidades en estático.

Para esta nova final, o club verde buscará a unión entre afección e equipo para manter vivo o soño de meterse na Final Four e disputar a promoción de ascenso. Na cancha terán que facelo case todo ben, gañar presenza en zona para provocar que as exteriores do Tirso teñan que despegarse e as arxilistas atopen tiros liberados.

Todo pasa, en todo caso, por "tirar de actitude e de ganas co empuxe da marea verde" nesta nova final #ante un rival do todo complicado.