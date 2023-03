O Arxil supera ao líder Tirso e mantén vivas as súas opcións de play-off (75-66)

Partido entre CB Arxil e Tirso Intercentro no CTGD © Cristina Saiz Partido entre CB Arxil e Tirso Intercentro no CTGD © Cristina Saiz

As opcións por disputar a fase de ascenso a Liga Challenge por parte do Club Baloncesto Arxil están vivas tras superar ao líder Tirso Intercentro este sábado por 75-66.

Esgotara a súa marxe de erro con tres derrotas consecutivas nas últimas xornadas, pero está claro que as xogadoras de Mayte Méndez repuxéronse dos seus tropezos para seguir na pelexa por quedar entre os catro primeiros.

Arroiou de inicio o Arxil cun parcial de 7-0 con Forster, Ribeiro e Lago, pero pronto reaccionou o Intercentro para reducir distancias e colocarse a tan só un punto grazas a Selakova, que se volveu imparable para a defensa verde. Pero o cadro local tiña as ideas claras e sabía o partido que tiña que disputar, collendo rebotes e freando os intentos de contragolpe dun rival que tentaba remar pero morría na beira (43-32).

Tras o paso polos vestiarios, o líder empezou a calibrar e atopou algunha quebra no xogo das de Mayte Méndez, que sen ver perigar o resultado, sustentouse na efectividade anotadora de todas as súas xogadoras pero en especial de Ribeiro e Forster, con 15 puntos cada unha; de María Lago, con 11 puntos; e de Moreira, con 10, para facerse cun triunfo vital que mantén as esperanzas por disputar o play-off (75-66).

Con este resultado, o Club Baloncesto Arxil recupera a cuarta praza da clasificación e está empatado a 35 puntos co Unicaja Málaga. As próximas citas das verdes son na Coruña ante Maristas o 1 de abril (18:00) e en casa ante Bosonit Unibasket o 8 de abril (19:00 horas).

Consulta as estatísticas nesta ligazón