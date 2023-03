O Pontevedra promociona o partido contra o Córdoba con entradas a metade de prezo para socios

Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF - Linares en Pasarón © Cristina Saiz

Un rival que evoca dolorosos recordos para a afección granate visita este domingo Pasarón. A última vez que o Córdoba pisou Pontevedra foi no ano 2007, cando ambos os equipos loitaban por dar o salto a Segunda División. Desde entón, a traxectoria de ambos foi moi diferente. Os verdibrancos, que volveron á casa de saída, chegaron a Primeira División; mentres que os granates pasaron por Terceira e Segunda Federación antes de recuperar unha praza que agora periga na categoría de bronce.

Este domingo, a partir das 19 horas, os andaluces tratarán de apontoar a súa candidatura ao ascenso con tres puntos que os devolvan aos postos de playoff. En cambio, os de Juan Señor necesitan un triunfo que manteña viva a esperanza da salvación tanto no vestiario como na cidade.

O factor campo pode resultar decisivo no duelo do próximo domingo e para facelo valer o Pontevedra publicou unha serie de promocións, menos ambiciosas que en xornadas anteriores, que teñen como obxectivo ampliar o número de espectadores que acoden ao templo do Lérez.

A principal oferta está pensada para os abonados do club, que poderán retirar unha entrada a metade de prezo. Desta maneira, os acompañantes de socios poderán acudir ás bancadas de Norte ou Sur por 5 euros; a Preferencia por 7,50 euros; ou a Tribuna, por 10 euros. Para o público xeral, o prezo é o dobre.

Así mesmo, os menores de 16 anos poden acceder gratis á Bancada Granate de Preferencia, mentres que para o resto do estadio deberán pagar 5 euros. Os menores de 7 anos poden entrar gratis ao estadio.

ENTRADAS Pontevedra CF - Córdoba CF



Os pases atópanse xa á venda nas oficinas do club en Pasarón en horario comercial de mañá e tarde, pero tamén poden retirarse a través da páxina web oficial. O despacho de billetes abrirá o domingo ás 18 horas pero só poñerá á venda entradas para o público xeral sen descontos.