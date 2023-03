Tripla medalla de bronce para o TM Monte Porreiro no nacional de Xaén

Judith Cobas, do TM Monte Porreiro, medalla de bronce no Campionato de España © TM Monte Porreiro

Xogadores do Tenis de Mesa Monte Porreiro participaron a pasada fin de semana no campionato de España no que conseguiron subirse ao terceiro banzo ata en tres ocasiones. Ademais, en Narón tivo lugar o autonómico xuvenil no que o equipo pontevedrés demostrou o nivel da súa canteira ao conseguir un total de sete metais.

No nacional celebrado en Xaén, Judith Cobas conseguiu a medalla de bronce na categoría sénior feminina. Mesmo resultado que alcanzou a sub 21 Claudia Canay e o alevín Matías Bentancor.

Ademais, no autonómico Laura Forte e Mariña García acabaron segundas no dobre feminino, mesmo logro que o conseguido por Emma Álvarez e Brais Díaz no mixto. Nesa mesma modalidade, Emma e Raúl Álvarez acabaron terceiros. Tamén levaron o bronce no dobre masculino Lucas Vidal e Raúl Álvarez, mentres que no individual Laura Forte e Lucas Vidal acabaron tamén en terceira posición.

Un zumarento botín que se completa con éxitos conseguidos en semanas anteriores como a medalla de ouro no Campionato de España Absoluto por Miguel Vílchez ou o terceiro posto do club na Copa do Rey.

Pola contra, na escuadra lerezana teñen a pena de que moitos dos seus deportistas quedáronse moi preto das medallas, o que demostra que este equipo aínda non tocou teito.