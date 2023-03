Os mellores xestores do deporte serán recoñecidos este venres en Pontevedra

Presentación da XIII gala dos Premios Galicia á Xestión Deportiva © Mónica Patxot Presentación da XIII gala dos Premios Galicia á Xestión Deportiva © Mónica Patxot

O auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá este venres a partir das 20 horas a décimo terceira gala dos Premios Galicia á Xestión Deportiva.

Será a primeira vez que este evento, organizado por Agaxede, celébrese na capital das Rías Baixas. Durante o evento, entregaranse once galardóns a persoas e entidades relacionadas coa organización de eventos deportivos.

Entre as categorías figuran recoñecementos ao mellor xestor deportivo, a mellor entidade pública, o mellor Concello de menos de 15.000 habitantes, á xestión deportiva e inclusión social ou ao mellor programa deportivo, entre outras.

"Nós temos a honra de adicar moitos esforzos á práctica deportiva e á organización de eventos internacionais", dixo o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, na presentación dunha gala que xa recoñeceu hai anos o papel da Boa Vila como organizador de eventos deportivos.

"Esta gala naceu ante o baleiro que había para recoñecer ao organizador. É un recoñecemento ás miles de persoas, moitas veces voluntarios, que se dedican a organizar o deporte", declarou o presidente de Agaxede, Eduardo Blanco.

Entre as persoas recoñecidas o vindeiro venres figura o pontevedrés Pedro Iglesias, que recibirá o premio a mellor xestor deportivo de Galicia. Fillo do expresidente do Teucro co que comparte nome, Iglesias é o fundador d Clúster do Deporte e Benestar de Galicia, así como creador e xerente da empresa xestora de instalacións deportivas Transgalaica SL.