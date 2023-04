Un Poio Pescamar de récord golea o Majadahonda (1-4)

O Poio Pescamar, coa súa vitoria ante o Rayo Majadahonda, logrou o récord de triunfos conseguidos en toda a súa historia en Primeira División e, con iso, o máximo de puntos logrados en 23 xornadas.

O cadro vermello saíu a por todas desde o minuto, gozando de varias ocasións por medio de Dani Sousa ás que respondeu o cadro local cunha contra de Peque.

Cando non perdoou a brasileira foi cando se alcanzou o minuto 9, anotando un golazo de tacón tras recibir de costas. Pouco despois, Elena salvou os mobles ao seu equipo nun man a man diante Sofía.

Xa no segundo tempo, Martita avisou cun primeiro disparo ao traveseiro para, acto seguido, non perdoar e enchufar o esférico no interior da rede para que o 0-2 subise ao marcador.

Optou polo xogo de cinco o técnico local e Dani Sousa aproveitou unha boa xogada persoal de Anna Escribano para poñer máis terra polo medio e anotar o terceiro.

Segundos máis tarde e tras o saque de centro, Cels culminou unha rápida contra coa que o Raio facía o primeiro para recortar diferenzas.

Con todo, o Poio estaba cómodo e, a cinco do final, Laura Uña utilizou un erro no cambio de porteiras para facer o definitivo 1-4.

RAIO MAJADAHONDA (1): Lauri; Moni, Cels, Peque e Pitxi (quinteto inicial). Tamén xogaron, marta de Diego, Sofi, Anacris, Coral, Chili e Malek.

POIO PESCAMAR (1): Elena, Martita, Anna Escribano, Luci e Dani Sousa (quinteto inicial). Tamén xogaron, Elena Aragón, Rocío, Chiesa, Laura Uña e Dupuy.

Goles: 0-1, min. 9 Dani Sousa. 0-2, min. 22 Martita. 0-3, min. 30 Dani Sousa. 1-3, min. 30 Cels. 1-4, min. 35 Laura Uña.

Incidencias: La Granadillla. Colexiados, Cubero García e Mans Martín. Amoestaron a Martita no Poio Pescamar.