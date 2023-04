As escolas deportivas de Poio regresan a cifras prepandemia con máis de 700 menores inscritos

Presentación das Escolas deportivas de Poio © Cristina Saiz

Despois de varias temporadas marcadas pola situación sanitaria, o exercicio 2022-2023 está a ser o primeiro da nova normalidade no eido do deporte. A concelleira responsable desta área no Concello de Poio, a nacionalista Marga Caldas, explica que a día de hoxe son preto de 700 os nenos e nenas de diferentes idades inscritos nas 15 modalidades ofertadas. Son disciplinas que se impulsan grazas á colaboración establecida cos clubs e entidades deportivas do municipio.

Precisamente, Marga Caldas recorda que o Concello ofrece subvencións nominativas a estes clubs, para garantir o bo funcionamento da base. Neste ano 2023 a contía total ascende a un total de 62.980 euros. Ademais, os clubs tamén ingresan de xeito íntegro as contías correspondentes as cotas por inscricións. A día de hoxe, as modalidades que ofrecen as Escolas Deportivas Municipais son fútbol, fútbol sala, balonmán, baloncesto, tríatlon, ximnasia rítmica, tenis, ciclismo, taekwondo, piragüismo, caiac-polo, atletismo, kickboxing, rugby e vela.

Ademais deste investimento, tal e como recorda Marga Caldas, as familias de Poio con menos recursos económicos están eximidas de pagar as cotas de inscrición á hora de darse de alta nalgunha das modalidades que ofertan os clubs. É o Concello quen asume eses gastos nos casos que están debidamente acreditados polo departamento de Servizos Sociais.