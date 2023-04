Xuventude Oroso, ED Val Miñor, Bertamiráns e Montañeros, clasificados para a fase final do Arousa Fútbol 7

Os equipos alevíns do ED Xuventude Oroso, ED Val Miñor, Bertamiráns e Montañeros son os catro equipos clasificados para a fase final do torneo máis prestixioso de Galicia da categoría.

Ao longo da Semana Santa disputáronse no campo da Senra preto de 200 partidos que serviron para repartir os catro billetes para a fase final do campionato que se celebrará o próximo verán coa presenza das mellores canteiras do fútbol español e europeo.

Cunhas bancadas repletas, a emoción invadiu a xogadores e público desde o primeiro ao último partido. Divididos en dous campionatos previos, os primeiros triunfadores foron o Xuventude Oroso e o ED Val Miñor.

Os santiagueses fixeron pleno de catro vitorias na fase de grupos e non levantaron o pé do acelerador nas eliminatorias, onde eliminaron ao Calasancio, ao Ural e ao ED Val Miñor B na final.

Aínda máis espectacular foi a participación dos pequenos do ED Val Miñor, se o equipo B alcanzaba a final, o equipo A logrou o pase á fase final con pleno de triunfos. En cuartos tiveron que chegar aos penaltis para superar á Escola Luís Calvo Sanz, mentres que en semifinais superaron ao Cios Vigo e na final fixeron o propio cunha contundente goleada contra o San Tirso A.

Na competición da fin de semana, os triunfadores foron o Bertamiráns e o Montañeiros. Os primeiros sufriron para avanzar na fase de grupos, pero nas eliminatorias lograron avanzar ata o título superando ao Umia, Calasanz e Cidade de Ribeira A.

Pola súa banda, o Montañeros completou con éxito a fase de grupos para deixar daquela fóra nas eliminatorias ao Rápido de Bouzas, Vila do Corpus e ao Pavillón de Ourense nunha final que destacou polo bo xogo e o rigor táctico de ambos.