Churre e Masogo, novos inquilinos da enfermería granate

Álex Masogo, nun adestramento do Pontevedra na Xunqueira © Mónica Patxot

O Pontevedra Club de Fútbol regresou este mércores aos adestramentos tras a habitual xornada de descanso do martes, e fíxoo unha semana máis mirando cara á enfermería.

Dous xogadores sumáronse á lista de 'tocados' tras o duelo de Alcorcón, tendo complicado chegar en óptimas condicións ao importante choque do próximo sábado 15 (19.00 horas) en Pasarón fronte ao Mérida. Trátase de Víctor Vázquez 'Churre' e de Álex Masogo.

O do central marinense era esperado, tras sufrir un contratempo muscular na súa perna dereita no último partido de liga que lle obrigou a pedir o cambio no descanso. Non se trata dunha lesión grave, pero a súa presenza contra o Mérida antóllase case que imposible para non correr o risco de agravar a súa situación.

Máis sorpresa supuxo que Masogo non chegase a saltar ao céspede da Xunqueira, quedando a traballar no ximnasio. Cabe lembrar que o centrocampista, a pesar de non ser titular, completou media hora de xogo contra o Alcorcón tras entrar ao campo en substitución de Alberto Rubio.

Outro dos focos de atención no Complexo Deportivo Manolo Barreiro era comprobar a evolución de Rufo, tras perder o último compromiso ligueiro. No caso do dianteiro, aínda que completou a primeira parte da sesión co grupo, segue en fase de recuperación.

Polo menos Juan Señor si poderá contar esta semana ao outro dianteiro centro nato do equipo, Charles, cumprida a súa sanción dun partido por acumulación de amoestacións.

A enfermería a completa o terceiro gardameta Viktor Nikolov, mentres que o seu compañeiro de posición Pablo Cacharrón tampouco estará dispoñible esta xornada ao ter aínda pendente unha xornada de castigo pola súa expulsión ante o Rayo Majadahonda.